Koncert za valentinovo? Zakaj pa ne?! #video

Valentinovega nem ne more nihče vzeti, romantika živi in bo živela. Predvsem pa nam nihče ne more vzeti glasbe! To potrjujejo glasbeniki, ki nam kljub ukrepom pripravljajo koncerte. Res je, da bodo ti potekali na spletu, a jih je kar nekaj potrdilo, da bodo poslušalci lahko kljub vsemu uživali. Med njimi je tudi voditeljica oddaje Planet Vau, Gaja Prestor, ki nam bo na valentinovo skupaj z Žanom Serčičem zapela v intimnem koncertu na gradu Štatenberg.

Koncert za vsako denarnico

Vsak plača, kolikor pač lahko, je bilo vodilo pevke Eve Boto, ko je razmišljala, kako ljudem polepšati valentinovo. Eva Boto bo zapela že nocoj, prav tako na spletu, prijave za njen koncert so mogoče kar na njeni spletni strani. Evo smo ujeli pred koncertom, zaupala nam je, da se dogodka zelo veseli, a vseeno upa, da se vsi kmalu vidimo tudi v živo.

"Presrečna sem, da pesem Spet zaljubljena" počasi postaja 'zimzelenček'. S prijatelji Kvatropirci sem se odločila, da pripravimo različico skladbe v še bolj večni podobi za vse, ki nam je ljubezen sveta. Tu je, da vas pogreje tako, kot vedno znova pogreje mene," pa je občinstvo presenetila pevka Alya. Novo različico pesmi je predstavila ta teden, pesem ima pa že več kot 40 tisoč ogledov. A to ni edina novost. Kaj nam pripravlja marca, nam je zaupala v videu.

Še več iz sveta znanih pa ne zamudite v oddaji Planet Vau z Gajo Prestor.

Magazinska oddaja Planet Vau je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.