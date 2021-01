Gaja Prestor priznava: Nimam težav z goloto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako je z morebitnimi nespodobnimi povabili, kaj je na njej naravnega in kaj umetnega, kako se spopada s strahom pred temo in kaj meni o goloti. O vsem tem in še čem smo se v Trendičveku tokrat pogovarjali z mlado pevko Gajo Prestor, ki bo jutri prvič stopila tudi v televizijske čevlje.