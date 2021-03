Sedem minut groze! V postelji z Juretom Godlerjem. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

23 kamer in sedem minut groze. To imata skupno voditelj Jure Godler in pristanek na Marsu. Malo za šalo, malo za res, je zgodovinski trenutek voditelj v svoji oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem primerjal s svojim spolnim življenjem. Očitno mu preostane le še priljubljena aplikacija Tinder, na kateri sicer še ni prisoten, a bo primoran, če bo šlo tako naprej, pravi Jure.

Redkokateri moški bi se pohvalil s takšnim hvalospevom iz postelje, a Juretu nihče ne seže do kolen. Dobesedno. Svoje spolno življenje je takole razgalil tudi v minuli oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem.

"Kaj ima Rover, jaz pa ne? Vztrajnost. Poglejmo. Mars! Ne, moj seks," se je pošalil voditelj.

