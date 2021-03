Izkušenost in mladost gresta vedno skupaj, pravi pevka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči smo jo gledali v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, nocoj pa bo nastopila kot glasbena gostja v oddaji Pri Črnem Petru. Pevka Irena Vrčkovnik je pevka, ki rada bobna, a tudi učiteljica petja, ki že zelo pogreša staro rutino. Še preden se vrne k njej, pa bo na odru zapela s skupino Prisrčniki in kot pravi, so se dobro ujeli. Izkušenost in mladost gresta vedno skupaj.

Ireno Vrčkovnik bomo na odru v družbi fantov iz ansambla Prisrčniki slišali zapeti skladbo Non stop.

Še vedno pa obuja spomine na sinočnji nastop pod masko. Uživala je v vlogi miške, ker so se ji vsi priklanjali, pravi pevka. Izkušnja, ki si jo bo zagotovo zapomnila, obžaluje pa le to, da ni mogla pokazati oziroma zapeti še več.

Oddajo Pri Črnem Petru si lahko vsako soboto ob 19.45 ogledate na Planetu. Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko pa vsak petek in nedeljo ob 19.45.

