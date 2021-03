"Navita trgovka ali trgovec mi lahko proda vse!" #foto

V oddaji Pri Črnem Petru vas bomo spremljali v vlogi trgovke Brigite. Kako bi vaš lik na kratko opisali gledalcem?

Brigita je romantična duša, topla, prijazna in sončna. V ljubezni nima sreče, za sabo ima odnos z neugodnim bivšim, vendar je njeno srce široko odprto. Živi po načelu, da upanje umre zadnje.

Ana Facchini kot trgovka Brigita v oddaji Pri Črnem Petru

V čem sta pa sta si Ana in Brigita morda podobni?

Tudi sama se držim upanja, mogoče sem malo manj zaupljiva. Brigita se, v primerjavi z mano, ki ljubim črno, ovija v barve. Si pa želim njenega odprtega srca in širokega nasmeha (smeh, op. p.).

Pravijo, da moraš biti za dobrega prodajalca rojen in da se je tega težko naučiti. Mislite, da bi bili dobri v tem poklicu?

Vsekakor je za to potreben poseben dar. Sama izkušenj na tem področju nimam, v dijaških in študentskih letih sem si nabirala izkušnje in tolarje kot pismonoša in natakarica. Mi pa lahko prijazna in "navita" trgovka ali trgovec proda vse (smeh, op. p.).

Ana Facchini

Delate v gledališču, imate pa tudi bogate izkušnje z delom pred kamero. Kaj je po vašem mnenju čar enega in kaj drugega?

Oder imam neskončno rada, čarovnija, ki se ustvari, ko z občinstvom dihamo skupaj, je nekaj neprecenljivega. Delo pred kamero je na drugačen način lepo, omogoča filigransko raziskovanje sebe in tega, kako malo je potrebno, da se na tvojem obrazu prebere vse.

Kako pa ste se ujeli z ekipo oddaje Pri Črnem Petru?

Ekipa je super, vsi so zelo prijazni in profesionalni. Z igralskimi kolegi se poznamo, z nekaterimi smo tudi že sodelovali. Na snemanjih je vedno zabavno, veliko je smeha in zagotovo se bo nabralo anekdot, za zdaj pa naj ostanejo še skrivnost, da ne bom vsega razkrila takoj (smeh, op. p.).

Ano Facchini boste v vlogi trgovke Brigite lahko prvič videli v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu ob 19.45 na Planetu. Jutri pa ne zamudite oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko, v kateri bomo razkrili še dve maski.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.