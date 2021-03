Bosta policista rešila zaplet v gostilni Pri Črnem Petru? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zabavnoglasbeni oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu, nas čakajo novi zanimivi zapleti glavnih junakov in tokrat bo morala posredovati celo policija. Obeta se nam tudi veliko dobre glasbe, svojo izkušnjo iz oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko bo z voditeljico Jasno Kuljaj delila pevka Alja.

Oddaja Pri Črnem Petru se je v novi sezoni prilagodila razmeram epidemije in nastal je nekoliko prenovljen format z igranim delom. Stari ekipi junakov najbolj zabavne gostilne so se pridružili profesionalni igralci, in sicer znani obrazi s televizijskih ekranov.

Na novo smo doslej spoznali lastnika gostilne Martina, ki ga igra Renato Jenček, njegovo ženo Fani, ki jo igra Maja Blagovič, pogrebnika Bogomila, ki ga igra Vojko Zidar, in trgovko Brigito, ki jo igra Ana Facchini.

Igralci Tina Gunzek, Gregor Podričnik in Maja Blagovič v oddaji Pri Črnem Petru.

V tretjem delu, ki bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu, bomo spoznali še policista Boža in Magdalenco, ki bosta poskušala razrešiti zaplet z ukradenimi slikami. Igrala ju bosta igralca Gregor Podričnik in Tina Gunzek.

Posebna gostja oddaje bo pevka Alja

Napeto dogajanje v gostilni bo tudi tokrat vsaj nekoliko sprostila odlična glasba. Nastopili bodo Kvatropirci, skupina Calypso, ki se jim bodo kasneje pridružili še Urban Vidmar, Lara Krneža, Gu-gu, Barbara Žerjav z glasbenimi prijatelji in Novi spomini. Dogajanje na glasbenem odru bodo tudi tokrat popestrile plesalke Plesnega mesta in plesalci folklorne skupine Iskraemeco.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto, si lahko pogledate v fotogaleriji:

Posebna gostja oddaje bo pevka Alya, ki smo jo lahko pred kratkim spremljali tudi v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer je navduševala v maski laboda. V pogovoru z voditeljico Jasno Kuljaj bo razkrila, kako je bilo nastopati pod ogromno masko in kaj je bilo pri tem najtežje. V oddaji pa bo skupaj s Kavtropirci zapela tudi svojo uspešnico Spet zaljubljena.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Nocoj ob 19.45 pa na Planetu ne zamudite zadnjega dela prve sezone serije Doc - v dobrih rokah.

