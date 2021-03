Iskrena Alya: "Ne pomnim, kdaj sem se nazadnje toliko potila na odru" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddaja Pri Črnem Petru v soboto ob 19.45 na Planetu. Z nami bodo Calypso in Urban Vidmar, Lara Krneža, Alya in Kvatropirci, Gu-gu, Barbara Žerjav z glasbenimi prijatelji, Novi spomini, Ansambel Stil.

Alya bo to soboto gostja oddaje Pri Črnem Petru, v kateri nam bo zapela s Kvatropirci. A tudi tam bo tekla beseda o njenem nastopu v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, v kateri je nastopila kot labod. Perje imam rada, pravi. Tudi to soboto nas bo očarala s svojim glasom in stasom.

Alya je odlična pevka, učiteljica petja, vsak dan izvaja jogo, obožuje morje in je ženska mnogih talentov. Kot smo videli tudi v oddaji, rada riše in je v preteklosti oblikovala tudi že svoje obleke za nastope.

To je opazilo tudi ostro oko našega tekmovalca, ki je sicer oblikovalec, Milana Gačnoviča Gacha, ki jo je pohvalil. Ustvarjalna sem bila vedno, pravi Alya.

In da res nima časa, dokazuje, da vedno pripravlja kaj novega. V kratkem tudi nov videospot, ki ga bo posnela tako doma kot na Hrvaškem. Do takrat pa uživamo v prenovljeni pesmi Spet zaljubljena.

S Kvatropirci že dolgo prijateljuje, zato ne čudi, da so končno združili moči v novi podobi pesmi Spet zaljubljena. Občinstvo jo je takoj sprejelo za svojo in nagradilo z več kot 200 tisoč ogledi na Youtubu.

Prav to skladbo pa boste lahko slišali v sobotni oddaji Pri Črnem Petru.

