Pod masko se je tokrat skrival nekdanji smučarski as #video

Za nami je še ena zanimiva oddaja šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, v kateri so se nam predstavile štiri maske. Kot običajno je bila ena maska razkrita, še dve pa bosta razkriti v nedeljski oddaji. Zvezdniški ekipi sta se tokrat izkazali in pravilno uganili, kdo se skriva pod masko.

V petkovi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko so s svojimi odrskimi nastopi navdušili žaba, pirat, pajek in čuk. Ugibanje, kdo od znanih Slovencev in Slovenk se skriva pod maskami, je zvezdniškima ekipama povzročalo kar nekaj preglavic, na koncu pa sta se odločili, da mora kot prvi masko sneti čuk, ki je nastopil s pesmijo legendarnega Elvisa Presleyja.

Čeprav niso bili povsem prepričani, da ugibajo v pravo smer, so na koncu oboji stavili na ime Jure Košir. Sreča je bila na njihovi strani in izpod maske je res pokukal nekdanji smučarski as.

V veliko pomoč pri ugibanju je bil ekipama tudi namig, da je velik ljubitelj golfa, kar je tudi prikazal, žogica pa je po njegovem udarcu končala v dekolteju Jasne Kuljaj. Po razkritju je Jure Košir sicer v šali dejal, da ni meril v Jasno Kuljaj, ampak v Milana Gačanoviča Gacha, saj se mu je hotel maščevati zaradi pripombe, da oseba pod masko nima najboljšega smisla za ritem. Več v zgornjem videu.

Sicer pa je Jure priznal, da je bilo nastopanje v kostumu čuka izjemno zahtevno. "V tem kostumu ne bi mogel več nastopati. To je bilo največ in hvala, ker ste me razkrili. Temperatura pod masko je izjemno visoka in Finci bi jo lahko uporabljali kar namesto savne," se je pošalil.

V nedeljski oddaji bomo skupaj z zvezdniškima ekipama lahko spet ugibali, kdo se skriva pod preostalimi tremi maskami. Dve maski bosta razkriti, ena pa se bo pridružila preostalim še nerazkritim maskam v polfinalni oddaji, ki bo na sporedu že naslednji teden.

