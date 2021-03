Jasna Kuljaj o drzni Špeli Grošelj: Potipala je mojo zadnjico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki je na sporedu vsak petek in vsako nedeljo ob 19.45 na Planetu, je med ugibanjem, kdo se skriva pod masko mačke, Jasna Kuljaj napačno sklepala, da gre za Špelo Grošelj, ob tem pa razkrila, kako drzna zna biti.

Čeprav se je na koncu izkazalo, da je bila pod masko mačke skrita pevka skupine Bepop Ladies Tinkara Fortuna, se po njenem prvem glasbenem nastopu v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko zvezdniškima ekipama niti sanjalo ni, kdo bi lahko bil pod masko.

Le Jasni Kuljaj se je zdelo, da je glas zelo podoben glasu Špele Goršelj, ki jo zelo dobro pozna, zato je potrditev začela iskati pri Mihi Hercogu. "Povej ti, Mihi, ali je bil to Špelin vokal? Ti si jo večkrat snemal." Miha Hercog je potrdil, da je bil glas zelo podoben Špelinemu, ampak se vseeno ni strinjal, da je to ona.

Jasna ga je še naprej prepričevala, da ima prav, in dejala, da ima oseba pod masko boke Špele Grošelj. Miha ji je na to hudomušno odvrnil: "Za boke je pa nisem držal. Ne vem, kaj sta imeli vidve." To je bil povod, da je Jasna Kuljaj razkrila, kako drzna zna biti Špela Grošelj, ki naj bi potipala njeno zadnjico, da bi ugotovila, katera ima večjo. Več v zgornjem videu.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko bo naslednjič na Planetu že v petek ob 19.45, ko bomo na bleščečem odru spoznali nove štiri maske, pod katerimi se bodo znova skrivali znani Slovenci in Slovenke.

