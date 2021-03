Upa, da tistega, ki pride v finale, ne bodo prepoznali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tinkara Fortuna je pevka, mama, pisateljica. Slovensko sceno je pred leti osvojila s petjem v skupini Bepop, zdaj pa z ostalima dvema članicama te skupine nadaljuje glasbeno pot. A nekaj povsem novega je tudi zanjo bila udeležba v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko , ki ga lahko spremljate vsak petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu.

Tinkara je navdušila pod masko zapeljive mačke. Med pripravami na nastop nam je pokazala, kako težko je ostati neprepoznaven na snemanju, četudi greš samo tja, kamor gre še cesar sam. Za odhod na toaleto si vsak nastopajoči prej povezne na glavo čelado in si ogrne pelerino.

Še več utrinkov pa v spodnji galeriji.

"V tej vlogi je bilo vse, kar rada počnem, zajeto," pravi Tinkara. Torej vse, kar rada počne, je to, da stoji na odru, poje in pleše. Zato je hvaležna za takšno malce nenavadno izkušnjo.

"Navijam, da zmaga ..., pa ne bom rekla najboljši, ker smo vsi dobri. In da pride ta maska res do konca. In da tudi po tem, ko bo izbrana kot finalist, ne bi uganili, kdo je pod njo."

