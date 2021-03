Košir razkril, da je igral golf z zvezdnikom serije Prijatelji #video

Nocoj ob 19.45 bosta zvezdniški ekipi v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko nadaljevali z ugibanjem, kdo od znanih Slovencev in Slovenk se skriva pod preostalimi tremi maskami, potem ko so v petkovi oddaji pravilno razkrinkali nekdanjega smučarskega asa Jureta Koširja, ki je med drugim povedal, da se je imel pred časom priložnost družiti z zvezdnikom priljubljene serije Prijatelji.

Ko zvezdniški ekipi v oddaji ugibata, kdo se skriva pod masko, so jima v pomoč tudi bolj ali manj jasni namigi o osebi. O čuku, pod masko katerega se je skrival Jure Košir, smo tako lahko slišali, da se je družil z nekom iz priljubljene serije Prijatelji.

Ko je nekdanji smučarski as snel masko, je razložil, kako je prišlo do tega, da je imel priložnost na Bledu igrati golf z igralcem Matthewem Perryjem, ki je v seriji Prijatelji igral Chandlerja. "On je prijatelj Anžeta Kopitarja in prišel je na njegov turnir. V bistvu nisem z njim igral golfa, ampak sem se z njim družil po turnirju, kar je še bolje," je pojasnil Jure. Več v zgornjem videu.

Sicer pa je dobitnik olimpijske medalje povedal, da je hvaležen, da sta ga zvezdniški ekipi razkrili kot prvega, saj je nastopanje pod masko izjemno naporno in vroče, čeprav je bila celotna izkušnja zanj zelo zabavna. O tem je spregovoril tudi v zakulisju.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko se nadaljuje že NOCOJ ob 19.45 na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.