Ste videli, kaj je Saša Lendero naredila svojemu izbrancu? #video

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, v kateri nas v petek in nedeljo čaka že polfinale, za veliko zabavnih utrinkov poskrbijo tudi člani zvezdniških ekip. Saša Lendero in Miha Hercog, ki tekmujeta v nasprotnih ekipah, si drug drugega rada malce privoščita, in tokrat je Saša "namočila" svojega izbranca, ta pa ji je nato obljubil maščevanje.

Po nastopu maske pirata, za katero se je ob koncu oddaje izkazalo, da se podnjo skriva igralec Uroš Smolej, je Saša Lendero povedala, da jo je najbolj navdušilo gibanje z boki.

"Jaz sem uživala v njegovem nastopu. To zibanje z boki mi je bilo zares všeč. Meni je všeč, ko znajo moški to narediti. Miha to zelo dobro obvlada, " je dejala in s tem "namočila" svojega izbranca, saj so ostali člani zvezdniških ekip takoj zatem Miho začeli prigovarjati, naj pokaže, kaj zna.

Ne najbolj navdušen je nato res pokazal, kako zna migati s svojo zadnjico, ob tem pa je svoji izbranki v šali obljubil, da ji bo ob naslednji priložnosti vrnil. Več v zgornjem videu.

V petek in nedeljo bomo v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko spremljali polfinale, v katerem se nam bodo še enkrat predstavile maske, ki so doslej ostale nerazkrite. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.