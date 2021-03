Pod masko sta se skrivala pevec in igralec #video

Za nami je že peti del šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki je v petek pod masko čuka razkril Jureta Koširja, v nedeljo pa sta nas pod masko presenetila še Matjaž Jelen kot žabec in Uroš Smolej v vlogi nenavadnega pirata. V polfinale, ki sledi že v petek, 19. marca, in nedeljo, 21. marca, je odšla maska skrivnostne pajkovke.

Peti in zadnji redni del šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki nas na Planetu zabava v petek in nedeljo ob 19.45, ni presenetil le z znanimi obrazi pod maskami, ampak tudi z novim odličnim nastopom voditelja Klemna Slakonje, ki je tokrat izvrstno priredil pesem Klemna Klemna, svoje veščine trebušnega plesa je medtem pokazala Jasna Kuljaj, plesne gibe pa je bil po izzivu Saše Lendero primoran izvesti tudi Miha Hercog.

Zvezdniški ekipi (Saša Lendero, Milan Gačanovič Gacho in Mimi Inhof ter Zvezdana Mlakar, Jasna Kuljaj in Miha Hercog) sta skupaj z gledalci tokrat sicer spremljali nastope modrega čuka, poskočne žabe, nenavadnega pirata in simpatične pajkovke. Čuka sta ekipi razkrili že v petek, pod masko je presenetil nekdanji smučarski as Jure Košir, ki je še posebno navdušil Jasno Kuljaj.

Malo več težav je povzročala maska žabca, pod katero se je skrival Matjaž Jelen, ki se je za sodelovanje v odbitem šovu talentov odločil tudi zato, da bi se preizkusil v malce drugačnih pevskih vodah, pa čeprav je menil, da bi ga lahko kljub temu razkrinkali prav zaradi glasu.

"Moj glas se vrti po Sloveniji že skoraj 40 let, tako da ga imajo mogoče že v podzavesti. Zelo sem se potrudil, da ne bi bil Jelen, da bi bil ne-Jelen," je povedal v smehu. Matjaž je sicer v šovu priznal, da sam ni najbolj navdušen nad svojim vokalom, nad čemer sta bili ekipi – in verjetno tudi gledalci – precej presenečeni.

Še najbolj skrivnosten pa je bil nenavadni pirat, ki mu je stas in glas posodil igralec Uroš Smolej. Pred nastopom je menil, da bi ga lahko najbolj izdala telesna govorica, ponudil je tudi kar dobre namige, ki so Zvezdano Mlakar takoj napeljali na odrske deske.

"Zadeve, kot je ta šov, so res prijetne, ekipa je fajn, fina izkušnja na sploh. Z veseljem sem zraven," je svoje občutke kljub težki maski, skozi katero se ni kaj dosti videlo, strnil Uroš.

Nerazkrita je tako ostala maska strašljive, a simpatične pajkovke, ki je povsem navdušila ekipi. V polfinalu, ki bo na Planetu že v petek, 19. marca, in v nedeljo, 21. marca, se je pridružila štirim maskam, ki prav tako še ostajajo uganka: navihani koruzi, skrivnostni nuni, energetični pandi in lipicancu v krilu.

Zabava se nadaljuje v petek ob 19.45 na Planetu. Ne zamudite!

