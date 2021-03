Pod masko nune se je skrivala ta pevka #video

V šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko smo prišli že do polfinala in tokrat so se nam na odru še enkrat predstavile maske, ki jih zvezdniški ekipi v dosedanjem poteku šova še nista uspeli razkriti. Znani Slovenci in Slovenke, ki se skrivajo pod maskami, so tudi tokrat navdušili s svojimi nastopi, ob koncu pa sta ekipi Triglav in Legende odločili, da mora masko sneti nuna.

V prvi polfinalni oddaji so se še enkrat predstavile navihana koruza, poskočni panda, lipicanec v krilu, simpatična pajkovka in skrivnostna nuna. Prav zadnjo so se Saša Lendero, Milan Gačanovič Gacho in Mimi Inhof ter Zvezdana Mlakar, Jasna Kuljaj in Miha Hercog odločili razkriti najprej.

Ekipa Triglav je bila pred razkritjem prepričana, da se pod masko skriva pevka Nuška Drašček, ekipa Legende pa je menila, da je pod masko pevka Maja Založnik. Na koncu se je izkazalo, da so imeli Saša Lendero, Milan Gačanovič Gacho in Mimi Inhof prav. S tem so zaradi malce drugačnih pravil, ki veljajo od polfinala naprej, pridobili kar dve točki in se v skupnem seštevku izenačili z ekipo Triglav.

Maja Založnik je po oddaji povedala, da jo je najbolj presenetila Zvezdana Mlakar: "Ker je izpostavila moj vokal. To je tisto, kar tudi sama želim poudariti poleg svojega imidža. Da je moj vokal tisto, kar šteje. Sicer pa si bom sodelovanje v oddaji zapomnila za celo življenje. Ponosna sem, da sem prišla tako daleč in da sem sploh bila povabljena v to oddajo. Zapomnila si bom tudi to, kolikokrat smo morali dati masko gor in dol. Ta maska je bila zelo velik izziv, ker je res težko dihati v njej, ampak smo bili vsi na istem in smo vsi preživeli. Čudovita izkušnja in bi jo priporočila tudi drugim."

V drugi oddaji polfinala, ki bo na sporedu v nedeljo ob 19.45 na Planetu, nas čaka še nekaj odličnih glasbenih nastopov, po več oddajah s šalami na račun tega, kdo bo v stilu uspešnice Saše Lendero Ne grem na kolena vendarle šel na kolena, pa bo največje presenečenje večera svoji izbranki vsekakor pripravil Miha Hercog in poskrbel za nekaj solz.

Ne zamudite najbolj čustvenega dela oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki bo na sporedu v NEDELJO ob 19.45 na Planetu!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.