Pevec Matjaž Jelen je obenem mecen. V lasti ima tudi to.

Pod masko žabca se je v pretekli oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko skrival pevec Matjaž Jelen. Njegov glas na sceni poslušamo že skoraj 40 let, a kljub temu ga niso prepoznali vsi naši tekmovalci. Še kaj zanimivega o njem lahko izveste v intervjuju.

Kakšen je bil najbolj nenavaden odziv, ki ste ga doživeli po nastopu?

Ogromno ljudi me je poklicalo v prvem tednu oddaje, saj so bili prepričani, da sem panda. Zdaj pravijo, da se je po namigih dalo hitro vedeti, da gre mogoče zame, a sem jih z glasom uspešno "odpeljal stran" ...

Čeprav je bilo med namigi na odru omenjeno pivo, vemo, da ste tudi velik ljubitelj vin. Drži, da imate svoj vinograd? Kako se je to zgodilo in kakšno sorto vzgajate?

Nekoč je naša družina na Štajerskem imela manjši vinograd, tako da ljubezen do vina obstaja že dolgo. Moj dober prijatelj je znani slovenski vinar Tadej Gašparin iz Goriških brd. Zdaj sem samo "mecen" ene vrste v vinogradu svojega prijatelja Davida, ki vse leto skrbi za vinograd in seveda pridelavo belega vina pod znamko KUL. Kot "mecen" prispevam nekaj evrov, na koncu pa smo vsi zadovoljni oz. se vse popije.



Je pica še vaša najljubša jed? Ste se je kot lastnik picerije že prenajedli ali si jo še privoščite?

Pica že dolgo ni moja najljubša jed, saj sem jo nekoč kot lastnik picerije jedel skoraj vsak dan, in to kar nekaj let, tako da si lahko predstavljate. Zdaj imam prijatelje, ki so lastniki picerij, in seveda si jo kdaj pa kdaj privoščim.



Ste tudi ljubitelj motorjev. Kakšnega imate doma in kdaj se za vas začne motoristična sezona? Kam se boste odpravili na prvo spomladansko vožnjo?

Sem ljubitelj motornih dvokolesnikov od rane mladosti, kot najstnik sem se veliko vozil najprej na solexu, kasneje na tomosu. Doma v garaži so dve yamahi, skuter T-max za po mestu in okolici ter "moja ljubica", črna YZF-R1, ki ima na števcu že več kot 150 tisoč kilometrov. Moja motoristična sezona se začne, ko pospravim smuči v kot do naslednje zime. Čisto preprosto. Takrat me ponavadi pot odnese nekam na jug, torej nekam na toplo.

Polfinale šova Kdo si ti? Zvezde pod masko je na sporedu že ta petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu.

