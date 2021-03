Tokrat nas čaka prava glasbena poslastica #video

V četrti sezoni oddaje Pri Črnem Petru se v najzabavnejši slovenski gostilni, ki jo je prevzel nov lastnik, vse bolj zapleta. Tokrat bo Fani svojega moža in lastnika gostilne Martina spodila iz stanovanja in začela v gostilni uvajati spremembe, saj jo od zdaj vodi ona. Želi si spremeniti videz gostilne, jedilnike, privabiti nove goste, morda celo zamenjati natakarici? Martin se bo zato znašel v hudih težavah. Se mu bo uspelo izviti iz njih?

Tudi na glasbenem odru pred gostilno bo zelo pestro, saj bodo nastopile same odlične glasbene zasedbe. Z nami bodo Modrijani, BQL, Rebeka Dremelj in Bepop, Ivan in Erik Hudnik, Andreja Čamernik Rampre, Trio Fakini, glasbena šola Bučar in ansambel Pogum ter Aleksander Jež. V oddaji bodo plesale plesalke Plesnega mesta in plesalci folklorne skupine Iskraemeco.

Za posebno glasbeno presenečenje bo tokrat poskrbel kar Matjaž Javšnik, ki ga v oddaji spremljamo tudi v vlogi soseda Francija. Matjaž je namreč nastopil tudi v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko in v maski babuške navdušil z nastopom, čeprav petje ni njegova največja vrlina. Gledalcem bo razkril, kako je nastopati pod ogromno masko, in še enkrat zapel uspešnico skupine Zmelkoow Bit.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu, si lahko ogledate v fotogaleriji:

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. V petek in nedeljo pa ne zamudite polfinalnih oddaj šova Kdo si ti? Zvezde pod masko.

