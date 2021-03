Tina Gunzek: Z mojim likom sva si popolnoma nasprotna #video

Kako bi gledalcem na kratko opisali vaš lik policistke Magdalence v oddaji Pri Črnem Petru?

Magdalenca je čisto "frišna" policistka z dušo in telesom. Delo opravlja zagrizeno in neizprosno. Že od nekdaj je sanjala o tem poklicu in o vseh možnih policijskih akcijah, ki pa seveda vključujejo tudi orožje. Tega Magdalenca naravnost obožuje (smeh).

Magdalenca torej obožuje orožje in akcijo. Sta si s Tino v tem podobni?

Magdalenca in Tina sta si v tem popolnoma nasprotni (smeh). Orožje me prej straši kot zanima, prav tako nisem ljubiteljica akcijskih filmov in podobno. Zame je ravno prav adrenalina preden stopim na oder ali pred kamero, srčni utrip si rada pospešim tudi s tekom. Mislim, da sem daleč od adrenalinskega tipa človeka (smeh).

Zdaj vas bomo spremljali v vlogi policistke. Ste imeli v zasebnem življenju kakšno zanimivo prigodo povezano s policisti?

Spomnim se svojega prvega srečanja s policisti. Bilo je sredi noči, vozila sem z ene zabave na drugo po prazni lokalni cesti, za mano pa policijski kombi s prižganimi lučmi. Ko sem ustavila, sem najprej pihala in napihala nisem seveda nič, ampak ker sem to počela prvič, mi je bilo precej zabavno, zato sem dobila pihat še enkrat in spet je bilo 0,0. No, potem so mi pregledali še cel avto. Na koncu so le morali priznati, da je z mano in avtom vse OK (smeh).

Kaj pa bi bili, če ne bi bili gledališka igralka?

Če ne bi naredila sprejemnih izpitov na akademiji, bi študirala specialno pedagogiko. In bi verjetno končala v teh vodah. No, gotovo bi počela nekaj, kjer bi lahko izkoristila čut za soljudi, za katerega si upam trditi, da imam dobro razvitega.

So vam bližje resne ali bolj komične vloge?

V matičnem gledališču v Trstu je na repertoarju približno ena komedija na sezono, kar pomeni da mi je dodeljeno več "resnejših" vlog. Jih pa v osnovi ne maram deliti na resne in komične. Vsake se lotim z enako resnostjo in spoštovanjem. In vsako si poskušam čimbolj približati. Ljudje dostikrat zmotno mislijo, da je komično vlogo lažje ustvariti.

Gregorja Podričnika in Tino Gunzek bomo v oddaji Pri Črnem Petru spoznali v vlogi policistov Boža in Magdalence.

Kako ste se ujeli z ekipo oddaje Pri Črnem Petru?

Celotna ekipa je izjemno prijetna in topla, zelo lepo so sprejeli vse "novince", tako da se je začelo plesti zelo lepo sodelovanje, ki bo, v to ne dvomim, podkrepljeno z marsikatero zabavno anekdoto. Se pa z igralci večinoma poznamo od prej. Z Majo Blagovič na primer sva sodelavki tudi v tržaškem gledališču in se poznava zelo dobro (smeh).

