Mimi Inhof: Koncerti na spletu so kot erotične vsebine

Fotograf, novinar in dolgoletni poznavalec odrskih desk Mimi Inhof je z nami spregovoril o novi realnosti koncertov. Primerjal jih je z erotičnimi vsebinami. Od potrjenih koncertov na tujem se najbolj veseli Erica Claptona. Spregovoril je tudi o tem, kako so tekmovalci šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, med katerimi je tudi Mimi, povezani z ZZ Topom.

V pretekli oddaji ste dejali, da ne marate spletnih koncertov. Je bolje, da koncertov sploh ni ali da so vsaj na spletu? Zakaj?

Razumem glasbenike, ki so vse leto brez konkretnega dohodka, saj bi tudi oni veliko raje nastopali na pravih koncertih, a položnice je treba plačevati. Osebno se spletnih koncertov izogibam, ker me opominjajo na to, v kako žalostnih časih živimo. Koncerti na spletu so kot erotične vsebine, dobro jih je kdaj pogledati, a s "pravo stvarjo" ni primerjave. Vsak, ki hodi na tekme, v gledališče ali na koncerte, vam bo to potrdil, zato raje gledam koncertne posnetke iz obdobja pred letom 2020 na YouTubu.

Ste si že ogledali kakšen spletni koncert v zadnjem letu, kakšna je bila izkušnja?

Nekaj sem si jih pogledal, nazadnje Kreslinovega, ki je z bendom igral v stari hiši. Zaradi scenografije je deloval kot iz filma. Zelo pogrešam prave koncerte, energijo, ki se z odra preliva do občinstva in nazaj, hrumenje ozvočenja, ki buta v drobovje, pisane luči, dolgo vrsto za WC, drago pivo, smeh in druženje. Tega ne dobiš v digitalni obliki.

Katerega izvajalca se najbolj veselite v živo? Ste nameravali tudi na Nova Rock Festival?

Zdaj bi se z veseljem udeležil tudi kakšnega koncerta, ki bi ga drugače mogoče preskočil. Seznam kupljenih koncertnih vstopnic je dolg. Tudi za nastop Muse na pred dnevi (znova) prestavljenem festivalu Nova Rock imam vstopnico, a zdaj se zaradi (pre)počasne dobave cepiv turneje že selijo v leto 2022, ki naj bi bilo - tako pravijo "insajderji" - rekordno leto. Od trenutno potrjenih koncertov na tujem se najbolj veselim Erica Claptona, Pearl Jam, Aerosmith in Iron Maiden. Za Slovenijo sem si zadal, da bom vsak teden nekje pred odrom. Če se napovedi o letu 2022 uresničijo, pa bi na seznam želja dodal še AC/DC, Metallico in U2. Računam, da bom prihodnje leto malo doma, moram nadoknaditi deficit pozitivne energije iz let 2020 in 2021.

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko vsakič ko zmagajo Legende, naredite svoj "move" z roko. Kako je prišlo do tega in kaj pomeni?

"Move" so navdihnili kralji "coolnessa" ZZ Top, ki ležerne koreografije občasno vključijo v svoje nastope. S Sašo in Gachem smo se ga na hitro naučili pred začetkom snemanja, a smo med oddajo ugotovili, da je pred Sašo mizica, tako da dveh načrtovanih "kul" korakov naprej ni bilo mogoče narediti. Zaradi tega smo delovali malce neusklajeno, a do konca sezone bomo že skoraj tako "kul" kot ZZ Top.

Pozdrav ekipe Legende si poglejte v spodnjem videu.

Pred nami je polfinale. Kaj nas čaka, kdo vas bo najbolj zmedel?

Pajkovka nas je vse zbegala tako z odličnim glasom kot stasom. V prvo je bila čista enigma. Sicer pa se lahko hitro zmedem, ko me nekdo (ne)hote spelje v napačno smer, kdo naj bi se skrival pod masko. V polfinalni oddaji vas čaka presenečenje, ob katerem so se nam vsem zarosile oči, nato pa še eno, ki nas je spravilo v tak smeh, da smo se muzali še dva dni. Polfinale in finale bosta zares napeta in polna presenečenj.

Pred nami je polfinalni konec tedna Kdo si ti? Zvezde pod masko. Prvi del bo na sporedu v petek ob 19.45 na Planetu, drugi del polfinala pa v nedeljo ob 19.45. Ne zamudite!

