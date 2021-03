Lahko metal glasbo izvaja "nežen" karakter? V polfinalu tudi Metallica #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste uganili, kdo se pod masko nune skriva v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko? To je bila pevka Maja Založnik. A nerazkrite so ostale še maske koruze, pande, pajkovke ter lipicanca. Le katero bodo v šovu v drugem delu polfinala odkrili nocoj ob 19.45 na Planetu?

"Meni se zdi, da iz oddaje v oddajo vemo manj." Tako zmeden je bil še v polfinalu tekmovalec skupine Legende, Mimi Inhof. Pravi, da jim je šlo na začetku dobro, potem pa so imeli res nekaj spodrsljajev. Do zdaj pa sta ga najbolj navdušila nastopa pajkovke in nune.

Slednjo smo razkrili v petek, pajkovko bomo videli spet nocoj. A tudi nastop pande ga ni pustil ravnodušnega. Na koncertu Metallice je bil namreč nazadnje leta 2019, zato že sluti, kdo je panda oziroma polfinalist, ki je izvajal njeno skladbo.

"Rocker po duši, divjak po duši, po srcu, neskončna energija. On se kar odbija," je pokomentiral nastop pande.

Panda v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko Foto: Planet TV

In četudi gre za "trše" ritme, je Mimi na vprašanje, ali bi lahko to izvedla kakšna bolj nežna duša, odgovoril: "Zakaj pa ne?" Ali smo ga zmedli ali pa je le še bolj prepričan v svoje domneve, pa bomo izvedeli v drugem delu polfinalnega večera Kdo si ti? Zvezde pod masko.

Bodite z nami v najbolj romantičnem polfinalu te sezone Kdo si ti? Zvezde pod masko nocoj ob 19.45 na Planetu.

