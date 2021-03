Se spomnite kultnega filma Nune pojejo? Maja se je prelevila v Whoopi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maja Založnik je pevka, ki je očarala tudi pod masko nune v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Tekmovalci so bili zaradi odličnega vokala zmedeni, ali gre za Nuško Drašček in ali je res Maja Založnik.

Maja pravi, da je bila presenečena, saj je malo spremenila glas, ko je snemala skladbo. "Nuška je odlična vokalistka, jo cenim in se poznava. In da me primerjajo tudi z njo, si štejem v čast."

Čeprav se ji je zdela maska nune dokaj strašna, se je Maja odločila, da ji vlije še dodatno energijo. Že sama je po naravi energična, tako da je nato nastala prava energetska bomba, pravi.

Do ideje, da bi se poistovetila z zvezdo filma Nune pojejo Whoopi Goldberg, pa je prišla kar na odru. In ko je zapustila oder, se je v vlogo tako vživela, da je poplesavala tudi na hodnikih.

