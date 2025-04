V živo: Krimovke ob polčasu pričakovano visoko vodijo

V dvorani Kodeljevo pravkar poteka polfinalna pokalna tekma med favoritinjami Krimovkami in Ptujčankami. Ob 17.30 sledi še dvoboj Velenjčank in Ajdovk. Že v petek so se med seboj pomerili v moški konkurenci, v finale sta se uvrstila Slovan in Krka. Prvi je premagal Velenje, drugi Celje.