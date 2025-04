Ta konec tedna je rezerviran za zaključne boje v slovenskem rokometnem pokalnem tekmovanju. V nedeljo bosta znana pokalna prvaka tako med rokometašicami kot rokometaši. V moški konkurenci se bosta za lovoriko pomerila LL Grosist Slovan in Krka. Slovan je na uvodni polfinalni tekmi s 27:22 premagal Gorenje Velenje, Novomeščani pa so s 34:29 premagali Celjane. Pri obeh zmagovalcih sta blestela vratarja, Aljaž Panjtar je zbral 15 obramb, Jure Blaževič pa je dolenjski zasedbi do zmage pomagal s 16 obrambami.

Ljubljanska ekipa se je po zmagoslavju nad velenjsko tretjič uvrstila v veliki finale slovenskega pokala. V letih 1993 in 1996 je na finalnih obračunih morala priznati premoč Celju Pivovarni Laško, 22-kratni pokalni zmagovalec iz knežjega mesta je tudi eden od morebitnih nedeljskih finalnih tekmecev v tej sezoni silno ambiciozne zasedbe iz slovenske prestolnice.

Ljubljančani so bili od samega začetka v rezultatski prednosti. V 24. minuti so prvič na dvoboju povedli za štiri gole in gostujočega trenerja Zorana Jovičića prisilili, da je zahteval minuto odmora.

Po njej se razmerje na igrišču ni spremenilo, Slovan je na polčasu zadržal prednost štirih zadetkov (14:10), prvo ime pa je bil vratar Aljaž Panjtar, ki je zbral osem obramb. Aljaž Panjtar Foto: Filip Barbalić

Za Velenjčane, trikratne pokalne prvake v letih 2003, 2019 in 2022, so bile pogubne uvodne minute druge polovice tekme, ko so jim izbranci domačega trenerja Uroša Zormana ušli za devet golov (20:11).

Rokometaši iz Šaleške doline so nato zaigrali sijajno in se v 48. minuti približali le na dva gola zaostanka (19:21). V prelomnih trenutkih dvoboja niso uprizorili preobrata, čeprav so imeli kar nekaj priložnosti za to. Poškodba Tilna Sokoliča in pravočasni goli Jake Malusa so nagnili tehtnico na stran Slovana.

Pri ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Bruno Vili Zobec z osmimi goli, Panjtar pa je na koncu zbral 15 obramb. Oleksij Jankovski je za velenjsko zasedbo dosegel pet zadetkov, vratar Emir Taletović pa je zaustavil sedem strelov.

Jure Blaževič je Krki do zmage nad Celjem pomagal s 16 obrambami. Foto: Filip Barbalić

Novomeščani zaustavili Celjane

Nedeljski tekmec Slovana v finalu bo Krka, ki je s 34:29 odpravila Celjane in bo v svojem tretjem poskusu, tako kot Slovan, naskakovala prvo pokalno lovoriko. Ljubljančani so bili osmoljenci finalnih tekem v letih 1993 in 1996, Novomeščani pa v letih 2018 in 2019.

Prva polovica tekme je minila v enakovredni predstavi, prednost celjskih ali novomeških rokometašev pa nikoli ni znašala več kot dva gola. Na veliki odmor so se drugi polfinalisti letošnjega zaključnega turnirja v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem odpravili z neodločenim izidom (13:13), začetek druge polovice dvoboja pa je minil v absolutni prevladi rokometašev iz dolenjske prestolnice. Izbranci Mirka Skoka so v 34. minuti prvič na dvoboju povedli za tri gole (16:13), v nadaljevanju pa povsem zasenčili papirnate favorite iz Celja ter jim štiri minute kasneje ušli na +7 (20:13).

Novomeščani se bodo v nedeljo borili za prvo pokalno lovoriko. Foto: Filip Barbalić

Povsem razglašeni Štajerci so prvi gol v drugem polčasu dosegli šele v 39. minuti, ko je zadel Uroš Milićević, velikega primanjkljaja v zadetkih pa nato niso mogli nadoknaditi vse do zadnjega zvoka sirene. Pri Novomeščanih sta bila najbolj učinkovita Veljko Stanojević z osmimi in Vojislav Vukić s sedmimi zadetki, absolutni junak dvoboja pa je bil vratar Jure Blaževič, ki je zbral kar 16 obramb. Milićević je za blede Celjane dosegel šest golov, vratar Gal Gaberšek pa je ubranil osem strelov.

Finale bo v nedeljo ob 18. uri, Celjane in Velenjčane pa v soboto ob 20. uri čaka tekma za bronasto kolajno.

Že pred začetkom sklepnega dejanja pokalne sezone je jasno, da bo moški del postregel z novimi prvaki, potem ko je Krka v četrtfinalu izločila Trimo Trebnje, ki je v pretekli sezoni osvojil prvo člansko lovoriko v zgodovini kluba.

Krimovke in Celjani najbolj zaznamovali pokal

Na letošnjem zaključnem turnirju v obeh kategorijah nastopata kluba, ki sta v zgodovini slovenskega pokalnega tekmovanja pustila največji pečat. Krimovke so lovoriko dvignile 28-krat. Le dvakrat niso nastopile v finalu, in sicer v prvi sezoni v samostojni Sloveniji (1991/92) ter prejšnji sezoni (2023/24), ko so polfinale izgubile zaradi administrativne napake. Na moški strani se celjski rokometaši lahko pohvalijo z 22 lovorikami, a pri teh bo po polfinalnem porazu tudi ostalo. V 31 sezonah v polfinalu niso nastopili le enkrat (sezona 2023/24), za njimi pa je tudi 26 finalnih nastopov.

V soboto bodo igrišče na Kodeljevem sicer ogrele rokometašice. Ob 15. uri bodo Ptujčanke izzvale sogostiteljice dogodka, rokometašice Krima Mercatorja, ob 17.30 pa bodo Velenjčanke stale nasproti aktualnim pokalnim prvakinjam iz vrst Mlinotesta Ajdovščine.