Zorman: Pravijo, da pri nas igra denar, a je to daleč od resnice

Dvorana Kodeljevo bo ta konec tedna gostila finalni turnir rokometnega pokalnega tekmovanja, ki bo nedvomno postregel z enim najmočnejših turnirjev v zadnjih letih. Vloga favorita se sicer nagiba v smer Slovana, a strateg Uroš Zorman poudarja, da bo treba to pokazati na parketu. "Ni tako, kot pravijo nekateri, da pri nas igra denar. To je daleč od resnice. Na koncu še vedno igra srce," poudarja Zorman.

Ljubljana bo ta konec tedna povsem rokometno obarvana, saj bo Kodeljevo med 4. in 6. aprilom gostilo najmočnejše štiri ekipe pokalnega tekmovanja tako v moški kot ženski konkurenci. Prvi polfinalni par sestavljata Gorenje Velenje in LL Grosist Slovan, ki bo imel glede na rezultate te sezone v ligi NLB in zasedbo na domačem terenu zagotovo vlogo favorita.

Če bi šlo sklepati po rezultatih zadnjega konca tedna v ligi NLB, je pred Slovanom sprehod do finala, saj je ljubljanska zasedba v sklopu drugega dela lige NLB zasedbo Zorana Jovičića doma nadigrala s kar 32:19. A specifičnosti zaključnega turnirja ni treba dodatno poudarjati, v past tega pa so se v preteklosti ujeli že številni favoriti, česar se zaveda tudi trener Slovana Uroš Zorman.

"Tega zaključnega turnirja ne bi obešal na veliki zvon, gremo tekmo za tekmo. Malce me moti le to, da smo z Gorenjem igrali pred nekaj dnevi, zdaj pa nas čaka še eno srečanje v razmiku sedmih dni. To mi ni všeč, a je na koncu za obe ekipi isto. Žreb je takšen, kot je. Mislim, da v zadnjih letih turnir že dolgo časa ni bil tako močan, saj so se uvrstile vse najboljše ekipe z izjemo Trima," je prepričan Zorman.

Slovan je v petek visoko ugnal Gorenje. Foto: Filip Barbalić

"Na koncu žreb ni pomemben, niti koga bi dobili, ker če hočeš osvajati lovorike, moraš premagati praktično vse. Letos je razlika, da je vmes med polfinalom in finalom dan počitka, kar se mi zdi odlična stvar sploh v taki konkurenci. Naj zmaga najboljši in upam, da se obeta praznik rokometa v Ljubljani. Če bo tako kot mora biti, bomo potem vsi zadovoljni," je še dodal slovenski trener.

Tekme z Gorenjem so vedno posebne za Staša Slatineka Jovičića, ki se je že pred tem v dresu Trimo Trebnjega srečeval z očetom, trenerjem Gorenja, Zoranom Jovičićem. "Če se malce pohecam, je še, ko smo igrali za Trebnje, Staš proti Gorenju večkrat zapravil kakšno žogo, a seveda je tu nekaj dodatnega pritiska. V zadnjih letih pa je naredil res ogromno korakov naprej, tako da ga tudi to več ne obremenjuje. Treba bo odigrati še eno odlično tekmo, stvari je treba oddelati," je v šaljivem tonu dodal Zorman.

Foto: Aleš Fevžer

Slovanu sicer za zdaj odlično kaže v domačem prvenstvu, kjer je redni del končal na vrhu, zdaj pa zaseda tudi vrh skupine A v drugem delu, tako da je v lovu za čim boljše izhodišče pred polfinalom v odličnem položaju.

"Čestitke mojim fantom za odličen del sezone do zdaj. Na koncu so vsi govorili, da Slovanu ta sistem s končnico ter polfinalom in finalom najbolj odgovarja, pa nam na koncu najmanj, ker bi lahko zdaj že vse končali. Turbulenten začetek sezone, moja odsotnost na pripravah in odsotnost nekaterih igralcev, potem nov štab, enajst novih igralcev, pa še trije dodatni med sezono – kljub vsem smo bili po jesenskem delu prvaki in tudi po koncu rednega dela. To govori o tem, da je bila ekipa prava in ni tako, kot pravijo nekateri, da pri nas igra denar. To je daleč od resnice. Na koncu še vedno igra srce," je povedal Zorman.

"Čaka nas še trdo delo do konca sezone, z enakim receptom kot v ligi tudi v pokalnem tekmovanju," je še dodal rokometni strateg.

