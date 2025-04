V petkovem drugem polfinalnem obračunu pokalnega tekmovanja se bosta na Kodeljevem pomerila Slovan in Gorenje Velenje. Ekipi sta se v petek pomerili že v ligi NLB, visoke zmage so se veselili Ljubljančani (32:19), da je vloga favorita izrazito na strani Slovana, pa poudarja tudi strateg Velenjčanov Zoran Jovičić. "Vidi se, da imamo malce podhranjeno ekipo, da imamo devet igralcev, ki jih rotiram," poudarja.

Dvorana Kodeljevo bo konec tedna prizorišče zaključnega turnirja pokalnega tekmovanja tako v moški kot ženski konkurenci. V petkovem drugem polfinalu (20.00) si bosta nasproti stala Gorenje in Slovan. "S Slovanom se zdaj že res dobro poznamo, imamo še družinske povezave, tako da je vedno zanimivo. Med nami ni nobenih skrivnosti, dejstvo je, da je Slovan velik favorit, ob tem bo igral še doma. Veselimo se te tekme, za nas je že uvrstitev na zaključni turnir dobra popotnica, vem, da bodo fantje na to pripravljeni in da nas čaka drugačna tekma, kot je bila nazadnje," pred polfinalom poudarja strateg Gorenja Zoran Jovičić.

Obračuni s Slovanom, prej pa s Trimom, so za njegovo družino nekaj posebnega, saj mu nasproti stoji sin Staš. "Zagotovo so te tekme malce bolj posebne. Če se malce pošalim, je zagotovo Stašu težje, ker Uroš zagotovo misli, da bo zanalašč kdaj zgrešil (smeh, op. p.). Teh tekem in bojev smo zdaj že navajeni, nekako tri, štiri dni pred medsebojnimi srečanji se sploh ne slišimo in nimamo stikov. Imamo takšno tiho pravilo," razlaga Jovičić.

Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

V obračun s slabo popotnico

Velenjčani v polfinale vstopajo s slabo popotnico, saj jih je Slovan na zadnji tekmi lige NLB ugnal s kar 32:19. Sicer so Velenjčani trenutno na drugem mestu skupine A drugega dela domačega tekmovanja, redni del pa so sklenili na četrtem mestu, za Slovanom, Celjem in Trebnjem.

"Vidi se, da imamo malce podhranjeno ekipo, da imamo devet igralcev, ki jih rotiram, seveda ob dveh vratarjih. Druge ekipe imajo to na višji ravni oziroma imajo širši seznam igralcev. Glede na to, da smo prvi del sezone igrali še v Evropi in ob tem nismo imeli niti priložnosti za pravi trening, ker smo potovali vsake tri dni, smo šele zdaj malce zadihali," razlaga Jovičić.

Gorenje je v petek visoko izgubilo. Foto: Filip Barbalić

"Realno je, da smo tam, kjer smo, je pa dejstvo, da so Slovan, Celje in Trimo po mojem mnenju pred nami, mi trenutno spadamo v rang Krke in Slovenj Gradca. Nam je cilj, da pridemo med prve štiri ekipe v ligi, potem pa bomo videli, kaj bo sledilo. Je pa dejstvo, da ima Slovan, ki ima na papirju najmočnejšo ekipo, zraven pa je tudi Celje, naš največji klub, za katerega bi bila prava mala sramota, da drugo leto zapored ne dvigne lovorike v ligi. Tudi Trebnje vlaga že dolgo, zagotovo bi si tudi oni zaslužili kakšno lovoriko, potem pa smo tu mi, da poskušamo malce mešati štrene," je dodal strateg Gorenja.

vstopnice za zaključni turnir Pokala Slovenije. Možnost spletnega nakupa je Na voljo so tudi. Možnost spletnega nakupa je TUKAJ

Preberite še: