Branilcev pokalne lovorike ne bo na zaključnem turnirju

Znani so vsi udeleženci zaključnega turnirja rokometnega pokala Slovenije. Slovanu so se pridružili Krka, ki je izločila branilce pokalne lovorike Trebanjce, Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje. Zaključni turnir najboljše četverice se bo odvil predvidoma 4. in 5. aprila prihodnje leto.

Novomeščani so v dolenjskem obračunu presenetili papirnate favorite iz bližnjega Trebnjega. Pri gostiteljih sta bila najbolj učinkovita Tilen Kukman s šestimi in Jernej Avsec s petimi goli, medtem ko je Matic Pipp za goste dosegel šest zadetkov.

Slovanovci so imeli na torkovem prvem četrtfinalnem obračunu na Kodeljevem v prvem polčasu nekaj težav z Ormožani, na koncu pa so slavili z 39:32. Velenjčani so po seriji porazov v ligi NLB končno zmagali, v Stični so bili boljši od tekmecev iz Ivančne Gorice s 33:25. V državnem prvenstvu vodilni Celjani so na Škofljici visoko zmagali s 44:28.

V zgodovini Pokala Slovenije so najuspešnejši Celjani, ki so se lovorike razveselili 22-krat. Treh naslovov se je veselilo Gorenje Velenje in Cimos Koper, po en naslov imajo Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.