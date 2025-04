V petek se bo na Kodeljevem začel boj za rokometni pokalni naslov. V drugem polfinalu si bosta ob ob 20. uri nasproti stala Krka in Celje Pivovarna Laško. V obeh taborih so pred srečanjem precej previdni.

Petkov obračun bo tretji medsebojni v letošnji sezoni, oba v ligi NLB so tesno dobili Celjani, na gostovanju so slavili z rezultatom 31:30, v domačem Zlatorogu pa s 26:24. V taboru Krke so vlogo favorita predali na stran Celjanov. "Zadovoljen sem, da smo znova na zaključnem turnirju, to je v zadnjih letih postala kar stalnica, tako da nas neko četrto mesto več ne zadovolji. Imamo ambicije, verjetno nam pripisujejo najmanj možnosti, a smo že večkrat dokazali, da smo sposobni. Vsak lahko premaga vsakega, veliko bo odvisno od dnevne forme. Imamo določene težave s poškodbami, tudi nekaj drugih, a imeli bomo svoj načrt. Verjamem, da lahko zmagamo, veliko bo odvisno tudi od vratarjev," je prepričan strateg Krke Mirko Skoko.

V taboru novomeške zasedbe imajo v zadnjem času kar nekaj težav s poškodbami, ki so ohromile ekipo. "Ostali smo brez Zajca in Leona Raša, kar je za nas hud udarec. Preostale tekme smo odigrali zelo dobro, igrali smo kakovosten rokomet. Ekipa je zdaj zaradi tega precej spremenjena, iščemo neke nove rešitve v napadu. Treba bo najti učinkovit napadalni sistem, s tem imamo malce težav, a treniramo in iščemo rešitve," je še dodal Skoko.

Krka je bila na obeh tekmah s Celjem blizu uspeha. Foto: Aleš Fevžer

V vlogi pomočnika selektorja

Strateg Krke je sicer že nekaj časa tudi v vlogi pomočnika v slovenski reprezentanci, kjer je desna roka selektorja Uroša Zormana. "Kako sem se znašel v tej vlogi, bodo povedali drugi. Počutim se dobro, fantje so me lepo sprejeli. Prvi dan sem bil morda še malce v krču, pa so mi vsi dejali, v prvi vrsti Janca in Vlaha, Mirko, sprosti se, saj te poznamo, vsi vemo, kaj ti uspeva s Krko, povej nam, kako stvari stojijo. Podobno so dejali tudi preostali starejši igralci, z Urošem se poznava že dolgo, imava podoben pogled na igro, tudi po temperamentu se dobro dopolnjujeva, ko je eden živčen, je drugi miren in obratno (smeh, op. p.)," je še dodal Skoko, ki je zdaj s svojimi varovanci povsem osredotočen na boj s Celjani.

Celjani: Gre za biti ali ne biti

Ti so na štiriindvajsetih tekmah v državnem prvenstvu zabeležili 19 zmag, pred obračunom s Krko pa je nekaj dodatnega pritiska zaradi želje po osvojitvi lovorike. "Pokalne tekme so vedno specifične. Gre za biti ali ne biti, ni možnosti za napako. V teh šestdesetih minutah igre vsako moštvo da vse od sebe. Zavedamo se kakovosti Krke. Kot sem že večkrat v tej sezoni poudaril, so ena najboljših napadalnih ekip v ligi, kar potrjuje tudi njihov visok položaj na lestvici, v pokalnem tekmovanju pa so izločili Trebnje, aktualnega pokalnega prvaka in enega od favoritov za državni naslov. Da se uvrstimo v finale, kar si seveda želimo, moramo odigrati res eno dobro tekmo. Spet moramo dati vse od sebe, pokazati, kaj znamo. Upam, da nam uspe uresničiti svoj načrt in zaigrati v finalu proti Gorenju ali Slovanu. Čaka nas pa trd boj," je pred obračunom dejal strateg Paulo Pereira.

"Gre za biti ali ne biti, ni možnosti za napako," poudarja Pereira. Foto: Jure Banfi

S tem se je strinjal tudi kapetan Žiga Mlakar. "Novomeščani so izjemno neugoden nasprotnik, v preteklosti smo se proti njim že opekli v pokalnem tekmovanju. Od prve minute dalje moramo biti maksimalno motivirani in osredotočeni na svoj cilj, to je uvrstitev v veliki finale. Čaka nas trd boj za vsako žogo. V pokalnem tekmovanju so vedno mogoča kakšna presenečenja, mi moramo pa poskrbeti, da se uvrstimo v nedeljski finale, kar bi bila lepa nagrada za našo mlado ekipo in za ves trud, ki smo ga vložili v tej sezoni," je še dodal celjski kapetan.

Zmagovalec tega para se bo v nedeljskem finalu pomeril z boljšim iz para Gorenje Velenje – Grosist Slovan.

