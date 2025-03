Kroglice so zaplesale ...

V ljubljanski Mestni hiši sta danes postala znana oba polfinalna para zaključnega rokometnega pokala Slovenije, ki ga bo med 4. in 6. aprilom gostilo Kodeljevo. V moški konkurenci prvi polfinalni par sestavljata Gorenje Velenje in LL Grosist Slovan, v drugem se bosta merila Krka in Celje Pivovarna Laško. Pri ženskah sta polfinalna para na zaključnem turnirju Krim Mercator – Ptuj in Velenje – Mlinotest Ajdovščina.

"Saj se ve, kdo bo zmagovalec v obeh konkurencah, Krim in Slovan, pokala bosta ostala v Ljubljani," je v šali udeležence zaključnih turnirjev pokalnega tekmovanja pozdravil ljubljanski župan Zoran Janković, ki je prvič v zgodovini pozdravil združitev ženskega in moškega rokometnega zaključka pokalnega tekmovanja. V 33. sezoni boja za pokalno lovoriko bo ta prvič podeljen v prestolnici.

Zaključni turnir rokometnega pokala Slovenije, prvič bo ta združil moški in ženski finale, bo na sporedu med 4. in 6. aprilom v ljubljanski dvorani Kodeljevo, gostiteljstvo pa pripada LL Grosist Slovanu in Krim Mercatorju. V moški konkurenci je kroglice premešal in izvlekel nekdanji rokometaš Luka Žvižej. Prvi polfinalni par sestavljata Gorenje Velenje in LL Grosist Slovan.

"S Slovanom imamo tekmo teden prej, tako da tu ne bo nobenih neznank. Vesel sem, da je Ljubljana organizirala ta turnir v sodelovanju z dekleti. Vsi se dobro poznamo, tekme s Slovanom so vedno zanimive, zagotovo pa je Slovan doma favorit. Pričakujem lepo tekmo in naj zmaga boljši," je po žrebu dejal trener Gorenja Zoran Jovičić.

S tem se je strinjal tudi trener Slovana Uroš Zorman. "Vsi vemo, da je zaključni turnir nekoliko specifično tekmovanje. Imamo štiri ekipe, odloča dnevna forma in vsi vemo, da ob slabem dnevu povratka ni. Kot je že Zoran rekel, nas tik pred tem čaka medsebojna tekma v sezoni lige NLB, tako da bo napeto. Verjamem, da nas čaka pravi rokometni praznik."

V drugem polfinalu se bosta merila Krka in Celje Pivovarna Laško. "Če smo imeli srečo ali nesrečo z žrebom, bomo videli po tekmi. Veseli smo, da bo letos turnir res močen, že dolgo časa ni bilo tako, da so bile vse štiri ekipe res tako močne. Vemo, da nas čaka težko delo, želimo si naslova, do tega cilja pa bo treba zmagati dve tekmi," je po plesu kroglic dejal David Razgor, ki je nadomeščal obolelega glavnega trenerja Paula Pereiro.

"Mislim, da nas čakajo kvalitetne tekme, vsi se res že dobro poznamo, tako da bodo odločale malenkosti. Vse pripisujem možnost za uspeh, favorita ni, mi bomo dali vse od sebe. Že večkrat smo dokazali, da lahko igramo z vsemi, verjamem, da bo tudi temu tako," pa je še dodal trener Krke Mirko Skoko.

Znana tudi para v ženski konkurenci

V ženski konkurenci je bila usoda polfinala v rokah nekdanje rokometašice Barbare Lazović. Pri ženskah sta polfinalna para na zaključnem turnirju postala Krim Mercator - Ptuj ter Velenje - Mlinotest Ajdovščina.

Dejanje bosta v petek odprla moška polfinalna dvoboja (ob 17.30 in 20.00), v soboto bodo na vrsti ženska polfinala (15.00 in 17.30) in tekma za tretje mesto pri moških (20.00).

V nedeljo sledi zaključek finalnega turnirja, sprva bodo opravile ženske s tekmo za 3. mesto in finalom (13.00 in 15.30), nato pa ob 18. uri sledi še finalni obračun pri moških.

