Ekskluzivno za Planet TV: Saša Lendero in Miha Hercog tik po zaroki #video

... sledil je govor, poljub in konfeti. Čestitke so začele prihajati z vseh strani, Saša pa je najprej pomislila: "O, joj! Na katero roko sploh gre prstan?" Tik ob njej je bila na odru Jasna Kuljaj, ki ji je v smehu le odgovorila: "Mene ne glej, jaz ga še nimam." A je prikupni bodoči nevesti na pomoč priskočil bodoči ženin.

"Res se mi zdi, da mora vse priti ob pravem času. Jaz zdaj res vem, s kom želim preživeti preostanek svojega življenja. In ne bi mi moglo biti lepše in ne bi mogel biti bolj pravi trenutek. Res, vse mogoče sva dala čez, Miha je bil z mano tudi v zelo težkih trenutkih in mi stal ob strani. To je zame pač ljubezen." S temi besedami je nevesta Saša Lendero opisala njuno ljubezen in prve občutke po zaroki.

Miha pravi, da je šlo za trenutek navdiha: "Preblisk! Ne vem, v eni točki prideš do momenta, ko rečeš: 'Dajva, zakaj pa ne?' Toliko časa sva skupaj, začutila sva se in oba naenkrat sva začutila, da je to pravi moment."

