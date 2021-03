Ali Gajina nova skladba govori o nekdanjem fantu? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditeljica oddaje Vau, ki jo lahko gledate vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu, Gaja Prestor je tudi pevka in po letu dni je izdala skladbo in nam zaupala, da je tudi soavtorica.

Gaja Prestor je izpolnila svojo obljubo. Po letu dni je izdala singel Zame s povsem novo podobo in zvokom. Ko ne vodi oddaje Planet Vau, se namreč najraje posveti glasbi.

"Tako kot sem rekla, da sem šla v nove voditeljske čevlje, tako sem zdaj šla v nove čevlje v glasbeni industriji. Začela bom plavati malo drugače, kot so me bili vajeni. Komad govori o nekih 'toksičnih' odnosih, ki so jih verjetno vsi vsaj enkrat ali pa jih še bodo doživeli."

"Pa ti si daleč pred našim časom!" in pa "Zelo drugače, zelo dobro! Bravo!" sta le dva od komentarjev njenih oboževalcev. O čem govorimo, si poglejte spodaj.

Gaja Prestor je tudi soavtorica pesmi Zame. Pravi, da je v srednji šoli doživela marsikaj in spoznala različne partnerje. In prav tu je bil navdih za novo pesem. Ali res opisuje nekdanjega fanta in njuno "toksično" razmerje, pa prisluhnite v spodnjem videoposnetku.

