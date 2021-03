Zala Djurič ne želi, da jo takoj povežejo s starši #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko vsako nedeljo ob 18.30 spremljate magazinsko oddajo Planet Vau, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe in mode. Po oddaji ob 19.45 pa ne zamudite novega dela odbitega šova Kdo si ti? Zvezde pod masko.

V tokratni oddaji Planet Vau boste izvedeli, zakaj spremembe življenjskega sloga nikoli ne začnemo na ponedeljek. O tem nas bo podučila oseba, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, osebni trener Jan Kovačič. Z intenzivno vadbo pa bodo še malce počakale naše znane bodoče in novopečene mamice. Med karanteno smo opazili tudi porast nosečnosti. Z nami bo spregovorila tudi radijska voditeljica in vplivnica Jerica Zupan.

Prav tako mama, a predvsem uspešna podjetnica Hajdi Korošec bo gostja v oddaji, kjer bo spregovorila tudi o uporabi botoksa in zakaj si upa priznati, da ga uporablja tudi sama. Gostili bomo tudi Zalo Djurič, ki bo spregovorila o zakulisju šovbiznisa v New Yorku o tem, zakaj ne želi, da jo najprej povezujejo s slavnimi starši. Izvedeli pa boste tudi to, kateremu radijskemu voditelju je grozila oboževalka.

Oddaja Planet Vau vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

