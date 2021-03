Z laminacijo do obrvi kot jih imajo zvezdnice #video

Zagotovo ste že večkrat slišali, da so obrvi okvir obraza. In to še kako drži, saj napačno oblikovane in pretirano populjene obrvi pokvarijo še tako pravilno obliko obraza ali profesionalen make up. Pravilno oblikovana loka namreč poudarita oči in lahko posameznika na videz celo pomlajšata za nekaj let.

Oblika obrvi se skozi zgodovino spreminja, letos pa so v trendu zelo opazne in goste obrvi, zato je še toliko pomembneje, da so uravnotežene s preostalimi potezami obraza. Eden od načinov, kako do popolnih obrvi je laminacija, ki je trenutno hit v kozmetični industriji. Kako je postopek videti, si poglejte v zgornjem videoprispevku.

