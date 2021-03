Dejan Dogaja spregovoril o najljubšem zmenku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dejan Poskočni ali Dejan Dogaja? To se je velikokrat spraševal Dejan med snemanjem novega videospota za prvo samostojno pesem na svoji novi poti. Gre res za kompleksno zgodbo, v kateri je sodelovalo skoraj 100 ljudi, snemali pa so jo kar štiri dni. Kaj se zgodi, ko igrivi Dejan sreča resnega Dejana s čepico, prisluhnite v spodnjem intervjuju.

V oddaji Planet Vau pa tokrat tudi glasbena poslastica Samuela Lucasa. Predstavil nam bo novo pesem in spregovoril o novi življenjski prelomnici. O ženskah, 8. marcu, pravicah in glasu razuma pa nam bo več zaupala igralka in tekmovalka šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, Zvezdana Mlakar. Bodite z nami!

Oddaja Planet Vau vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

