Pevec razkril, s kakšnimi težavami je stopil v praznovanje abrahama #video

Na Planetu si lahko vsako nedeljo ob 18.30 ogledate magazinsko oddajo Planet Vau, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe in mode. Gost oddaje bo tokrat glasbenik Samuel Lucas, tik pred dnevom žena pa smo se pogovarjali tudi z Zvezdano Mlakar, ki jo trenutno lahko spremljate tudi v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, in Dejanom Kranjcem, ki stopa na samostojno glasbeno pot.

Zvezdana Mlakar je igralka, voditeljica, mama in še kaj. Ja brez dvoma močna ženska, zato bo ravno pravšnja sogovornica tik pred 8. marcem. Samuel Lucas pa bo voditeljici Gaji Prestor zaupal skrivnost 30 let trajajoče glasbene kariere in s kakšnimi težavami je stopil v praznovanje abrahama.

Pogovarjali smo se tudi z Dejanom Kranjcem, ki se je ravno v teh dneh odločil za samostojno glasbeno pot. Med drugim nam je zaupal podrobnosti s svojega najbolj norega zmenka.

V oddaji vam bomo tudi tokrat postregli z najnovejšimi lepotnimi trendi ter pregledali najbolj sveže novice iz sveta slovenske in tuje estrade.

Magazinska oddaja Planet Vau, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe in mode, je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

