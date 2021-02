Dejan Kranjc zapušča Poskočne! Dejan bo odslej ... #foto

Vsi ga poznamo kot energičnega fanta z visoko svetlo irokezo. To je bil do zdaj vsem dobro znani Poskočni Dejan. Po desetih letih je čas za spremembo. Frontman skupine Poskočni muzikanti bo nadaljeval pot sam, saj so se njihove poti razšle. Nobenega dvoma ni, da je Dejan na odru in v glasbi doma, zato ostaja zvest glasbi. Dejan Poskočni je postal Dejan Dogaja. "Ime predstavlja in izraža točno to, kar sem. Enostavno – vedno mi dogaja."

"Edina stalnica v življenju so spremembe. Po skoraj desetih letih je prišel čas, da tudi sam stopim korak bližje svojim sanjam. Poskočni bodo vedno eno izmed pomembnejših poglavji moje glasbene poti. Z njimi sem spoznal, kaj si v življenju želim, sedaj pa sem pripravljen na novo zgodbo – svojo zgodbo."

"Razlogov, zakaj je prišlo do razpotja, je veliko. Vedno je tako, da vsak vidi krivca drugje. Pa vendar – ko skupina nima več tistega medsebojnega elana in skupne iskrice, je bolje, da gre vsak po svoje. Razšli smo se z lepimi in iskrenimi željami za naš jutri in to je vse, kar šteje. Kot pevec in klarinetist v bendu sem rastel, se izoblikoval in postal to, kar sem danes. Sedaj je čas za nove zmage in nove izzive. Ostajam v glasbi. To je moje poslanstvo in to delam s srcem."

Nova in hkrati prva skladba pod imenom Dejan Dogaja prihaja že zelo kmalu. "Na najdem besede, ki bi jo lahko opisala. Naj bo zaenkrat le to – 'Nenormalno lepo', nenormalno lepa je." Novega Dejana boste lahko kmalu spoznali tudi v oddaji Planet Vau.

