To so nam zaupale Legende po zmagi v finalu #video

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko je dobil prve zmagovalce. Sinoči je v finalni oddaji to postala skupina Legende. Pogovarjali smo se s Sašo Lendero, Milanom Gačnovičem in Mimijem Inhofom.

Prva sezona šova Kdo si ti? Zvezde pod masko je končana. V finalu smo bili priča tako zapletom, saj je bil eden od nastopajočih pozitiven na koronavirus, kot tudi prijetnejšim presenečenjem. Kot maska presenečenje je nastopila Alenka Tetičkovič v vlogi levinje in spodnesla tla predvsem tekmovalki Zvezdani Mlakar, ki je igralsko kolegico omenjala ves čas med tekmovanjem. A na koncu so bili bolj pogumni in odločni v nasprotni skupini. Legende na čelu z Milanom Gačanovičem - Gachem so zmagale.

Vse o tem, kako so pluli že skoraj na Titaniku in prišli vse do Legend, zakaj je Saša razočarala Gacha in kako jo je ta ozdravil ter zakaj je Saša opozorila na Mimijevo zadnjico, pa izveste v spodnjem intervjuju.

In medtem ko je edina ženska v ekipi poskušala spore reševati na eleganten in miren način, se s tem ni strinjal vodja ekipe. "Jaz sem ji poskušal dati posebne moči, ker sam sporov ne rešujem na eleganten, ampak na zelo grob način," je dejal Milan Gačnovič - Gacho.

Pokazali so nam tudi svoj t. i. pozdrav oziroma, kot so ga poimenovali, čisti "coolness". A ker ima Gacho še nekaj gibov v rokavu, je Saša Lendero že napovedala, da se bodo mogoče preostalih veščin naučili v drugi sezoni.

