Neprijeten zaplet tik pred zaključno oddajo: kako ga bodo rešili? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 bomo na Planetu lahko spremljali zaključno oddajo najbolj odbitega šova te pomladi Kdo si ti? Zvezde pod masko. Tik pred snemanjem oddaje so ustvarjalci prejeli slabo novico.

V šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko so ostale nerazkrite le še tri maske. Kdo od znanih Slovencev oziroma Slovenk nas je zabaval kot panda, koruza in lipicanec bo tako znano že nocoj. Poleg tega se v oddaji obeta kar nekaj zabavnih presenečenj, tudi posebne glasbene točke z novimi maskami, zato si lahko obetamo res odličen šov.

Ustvarjalci šova so tik pred snemanjem zaključne oddaje doživeli tudi malce manj prijetno presenečenje. Čeprav snemanje šova poteka pod najbolj strogimi ukrepi za zajezitev koronavirusa in so bili vsi člani ekipe redno testirani, je bil test osebe, ki se skriva pod masko skrivnostnega lipicanca, ravno na dan pred zaključno oddajo pozitiven. Več v zgornjem videu.

Kako so ustvarjalci rešili zaplet, si poglejte v nocojšnji zaključni oddaji šova Kdo si ti? Zvezde pod masko.

Zaključna oddaja šova Kdo si ti? Zvezde pod masko bo na sporedu NOCOJ ob 19.45 na Planetu. Po oddaji pa sledi še posebna oddaja Planet Vau, ki bo posvečena šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.