Oblikovalca Milana Gačanoviča je najbolj navdušila ta maska #video

Katera maska pa je vas najbolj prepričala? Pajkovka, pod katero se je skrivala Aleksandra Ilijevski, je vse navdušila z odlično angleščino, petjem, ritmom, torej glasom in stasom. Pod masko nune se je prav tako skrivala pevka Maja Založnik, otrok šovov talentov, kot se je opisala sama. Velik talent, ki so ga prepoznali oz. slišali mnogi. Kdo so panda, lipicanec in koruza, pa nam bodo razkrili že to nedeljo.

Maske v polfinalu Foto: Planet TV

A saj veste, kaj pravijo, vsake oči imajo svojega malarja. Nekateri so pozorni na vokal, drugi na gibe oziroma javni nastop, spet tretji na estetiko in videz.

Med zadnje zagotovo spada oblikovalec Milan Gačnovič - Gacho. Čeprav prizna, da sogovornike najprej pogleda v čevlje, je tokrat vizualno ocenil kostumografijo šova. Verjemite, tako ostremu očesu nič ne uide. Kdo spada v njegov izbor najboljših, pa v spodnjem posnetku. "Izredna kostumografija, res," je vtise po polfinalu strnil znani oblikovalec.

