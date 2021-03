Ne, zaroka ni bila zrežirana. Le on je vedel ... #video

V polfinalu oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko smo razkrili maski nune in pajkovke, a presenečenje sezone je bila prav gotovo zaroka Saše Lendero in Mihe Hercoga. Tekmovalca sta se zaročila kar na odru šova, ob njima pa je bila maska koruze, ki je zapela Sašino uspešnico Ne grem na kolena, pa tudi voditelj Klemen Slakonja. Čustven razplet je vse ganil do solz, nekateri gledalci pa so podvomili v pristnost dogodka, a je Miha res vse organiziral brez Sašine vednosti. Potreboval je le pomoč voditelja, zato je on za zaroko vedel. A tudi Klemen se lahko poistoveti z njuno zgodbo.

Zakaj? Izveste v spodnji izjavi.

Klemen Slakonja je na odru spremljal kar 20 mask, jih bodril, jim nudil oporo (tudi fizično) ob nošenju tako težkih mask, zato se težko odloči, katera mu je najljubša. Vsi si zaslužijo biti tu in komaj čaka, da razkrijemo še finaliste. Si bo pa zagotovo zapomnil nastope teh mask ...

Oddaja gre proti koncu in v nedeljo bomo razkrili še zadnje maske. A Klemen tudi tokrat obljublja presenečenje. Z režiserjem Nejcem Levstikom nikoli ne počivata in snujeta načrte, kako pripraviti zabavne vsebine. Zato vemo, da bomo zagotovo uživali, na vprašanje, kaj bo to presenečenje, pa Klemen odgovarja: "Lepo bo!"

Zaključna oddaja šova Kdo si ti? Zvezde pod masko v nedeljo ob 19.45 na Planetu. Po oddaji pa ob 22.20 sledi magazinska oddaja Planet Vau Special, ki bo posvečena le koncu šova.

