Edmonton Oilers na Floridi za preživetje

Hokejisti moštva Florida Panthers so na pragu ponovne osvojitve Stanleyjevega pokala, po petih tekmah finala z Edmonton Oilers vodijo s 3:2 v zmagah in lahko ponoči na domačem ledu že slavijo svoj drugi naslov prvakov v zgodovini lige NHL.

A Oilers, ki so v nedeljo zjutraj doma z 2:5 izgubili domačo peto tekmo finalne serije, bodo z vsemi silami poskušali priti do izenačenja in izsiliti sedmo tekmo, ki bo, če bo, odigrana v noči na soboto v Edmontonu.

Liga NHL, 17, junij, finale, šesta tekma:

Finale: Florida Panthers : Edmonton Oilers /3:2/ // Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage.

