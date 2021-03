V zaključni oddaji razkrite še zadnje tri maske #video

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko je v veliki zaključni oddaji na Planetu razkril še preostale tri maske, pod katerimi so se skrivali Eva Boto, Denis Porčič – Chorchyp in Dejan Krajnc. Zmago v ugibanju so si prislužili Saša Lendero, Mimi Inhof in Milan Gačanovič – Gacho, za prav posebno presenečenje pa je poskrbela Alenka Tetičkovič.

Velika zaključna oddaja šova Kdo si ti? Zvezde pod masko je spet poskrbela za veliko presenečenj, med katerimi je najbolj uspel skrivnostni obisk maske leva, pod katero se je skrivala igralka Alenka Tetičkovič. Tekmovalci iz skupine Legende (Saša Lendero, Mimi Inhof in Milan Gačanovič – Gacho) in skupine Triglav (Jasna Kuljaj, Zvezdana Mlakar in Miha Hercog) so se namreč med ugibanjem v prejšnjih oddajah pogosto šalili, da se pod masko morda skriva Alenka Tetičkovič in prav ta je v oddaji poskrbela za posebno zabavno presenečenje.

Eno presenečenje pa je bilo tudi manj prijetno. Čeprav je snemanje šova potekalo pod strogimi ukrepi za zajezitev koronavirusa in so bili vsi člani ekipe redno testirani, je bil test osebe, ki se je skrivala pod masko lipicanca, ravno na dan pred zaključno oddajo pozitiven, zato se je ekipa znašla tako, kot te dni poteka večina komunikacije – z videoklicem. Pod masko lipicanca se je tako na daljavo razkril Denis Porčič – Chorchyp, ki je dodobra razvnel domišljijo naših ekip.

Sam je sicer menil, da bi ga lahko najbolj izdala njegova postava in gibi, po katerih se vidi, da je bolj domač v borilnih veščinah in repu. "Spet sem šel prek svojih okvirjev. Oder mi je sicer znan, ampak še nikoli nisem bil s praktično zavezanimi očmi na odru, tako da sem uporabil svoj šesti čut samuraja," je povedal v smehu.

Navihana koruza, ki je v polfinalni oddaji poskrbela tudi za popoln uvod v zvezdniško zaroko med Miho Hercogom in Sašo Lendero, je medtem pod seboj skrivala prav tako navihano Evo Boto, ki je navdušila tudi s svojim glasom. Sodelovanje v šovu jo je neznansko zabavalo, pa čeprav je bila maska zelo okorna in težka: "Noro zabavno je. Ko daš masko gor, si enostavno druga oseba. Zdi se mi, da se lahko toliko bolje vživiš, ker veš, da te ne vidijo in ne vedo, kdo si. Res si lahko daš duška! Zdi se mi, da je bistvo tudi v tem in res sem uživala."

Čisto na konec pa se je prebila maska poskočne pande, ki je v šovu večkrat presenetila s svojimi raznolikimi glasbenimi izbirami. Masko je snel nihče drug kot Dejan Krajnc, ki ni skrival veselja nad tem, da je ostal uganka prav do zadnjih minut šova: "Prav je, da si želiš, da greš do konca. Jaz si v življenju vedno želim iti do konca, pa naj bo to pri punci, pri žurki, pri glasbi ali pri pevskemu-plesnemu-maskiranemu šovu kot je Kdo si ti? in vesel sem, da sem prišel do konca."

Čeprav je vedno malo lovila ekipo Triglav, si je tako zmago na koncu vendarle priborila ekipa Legende, kot so se poimenovali Saša Lendero. Mimi Inhof in Milan Gačanovič – Gacho. Ponosno so dvignili simbolični pokal, medtem ko je bila denarna nagrada tako kot doslej namenjena v dobrodelne namene.

Z veliko zaključno oddajo šova Kdo si ti? Zvezde pod masko pa še ni konec nedeljske zabave na Planetu – že v nedeljo, 4. aprila, bo ob 19.45 prvič na sporedu povsem nov kviz Piramida sreče. Najvišji kviz v Sloveniji bo vodil en in edini Jonas Žnidaršič.

