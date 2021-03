Jonas Žnidaršič: Potrebno bo znanje, malo pa bo treba biti od sreče tudi 'poljubljen' #video

Jonas Žnidaršič se vrača na male zaslone. Tokrat v vlogi voditelja kviza Piramida sreče, ki bo na Planetu na sporedu ob nedeljah. V kvizu se bosta dva para potegovala za denarno nagrado. Ta pa bo odvisna od njunega znanja in tudi od sreče. Tekmovalci bodo imeli na voljo različne kategorije, v katerih bodo preizkušali svoje znanje, nato pa bo usodo določila piramida oziroma žogice, ki se bodo spustile po njej.

"Mislim, da gledalci želijo ob gledanju kviza odvreči breme vsakdanjega življenja. Vsaj za urico ali dve. In za to bomo tudi poskrbeli. O ja, to pa ja. Res je, da bomo delili denar. In res je tudi, da bo vse odvisno od znanja in sreče. Tako, kot je v življenju. Potrebno bo znanje, malo pa bo treba biti od sreče tudi 'poljubljen'," je dejal voditelj kviza Jonas Žnidaršič.

Kviz Piramida sreče na sporedu že naslednjo nedeljo, 4. aprila, na Planetu. Bodite z nami!

