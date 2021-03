Hčerka o zaroki Saše Lendero in Mihe Hercoga: Vesela, a tudi malo jezna #video

V nedeljo se je na Planetu iztekel šov Kdo si ti? Zvezde pod masko, najbolj nenavadno zabavo v maskah pa so z dobro gledanostjo nagradili tudi gledalci. Črto pod šovom smo potegnili s posebno oddajo Planet Vau, v kateri smo prvič pred kamero gostili tudi hčerko Saše Lendero in Mihe Hercoga, ki sta se v šovu pred kamerami zaročila.

Voditelj Klemen Slakonja je vsako oddajo šova Kdo si ti? Zvezde pod masko začel z nastopom pod posebej zanj narejeno masko konja in z novo priredbo. "Morda je bilo videti, kot da vse skupaj ni nič, ampak že sama besedila priredb znanih slovenskih pesmi z neko konjsko tematiko so mi vzela veliko časa," je v posebni oddaji Planet Vau povedal Klemen, ki je kljub temu sprejel izziv in z režiserjem Nejcem Levstikom ustvaril zabavne priredbe, ki so navdušile gledalce.

"Ritem snemanja je bil hud," je priznal in zaupal, da se je moral posamezne koreografije naučiti v dveh dneh, zato je pogosto vadil tudi v svoji hotelski sobi.

Odlična gledanost zaključne oddaje

Trud je bil poplačan, saj so dobrodošlo sprostitev v teh časih, ko smo vsi še preveč dobro seznanjeni z malo drugačnimi maskami, odlično sprejeli tudi gledalci ter šov nagradili z dobro gledanostjo. Velika zaključna oddaja šova Kdo si ti? Zvezde pod masko je vrh gledanosti zabeležila z ratingom 10,63 in deležem 26,86 odstotka v skupini gledalcev med 18 in 64 leti z gosti.

Oddaja je bila v drugi polovici med 21.30 in do zaključka ob 22.25 prva izbira vseh gledalcev ter je imela v tem času 22,05-odstotni delež gledalcev (SHR) in povprečni odstotek gledanosti 8,93 (AMR), in sicer v skupini gledalcev med 18 in 64 leti z gosti v živo in z zamikom isti dan. Raziskavo gledanosti je opravila agencija AGB Nielsen Media Research na ciljni skupini gledalcev v starosti od 18 do 64 let z gosti, v deležu gledalcev v živo in z zamikom na isti dan.

Aria je studio oddaje Planet Vau obiskala z očetom Miho Hercogom

Aria vesela, a tudi malo jezna

V posebni oddaji Planet Vau, ki smo jo lahko spremljali po zaključni oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, smo prvič pred kamero spoznali tudi hčerko Saše Lendero in Mihe Hercoga. Simpatična Aria je studio obiskala v očetovi družbi, voditeljica Gaja Prestor pa jo je povprašala tudi o televizijski zaroki njenih staršev. "Bila sem zelo vesela, a malo tudi jezna na očija, ker me ni bilo zraven," je povedala in priznala, da bi ob ogledu čustvene oddaje tudi sama verjetno spustila kakšno solzo. "Ampak oči in mami sta sedela zraven mene in se objemala in jokala in jokala."

