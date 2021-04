"Kadar se zgodi napaka, je še bolj zabavno"

Prva oddaja najvišjega kviza v Sloveniji je pred male zaslone privabila lepo število gledalcev in je bila tretja najbolj gledana oddaja dneva vseh slovenskih televizij. Piramida sreče je že s premierno oddajo pokazala, da za uspeh v kvizu ni potrebno le znanje, ampak tudi zaupanje med tekmovalcema in predvsem – sreča.

Kviz, kakršnega v Sloveniji še nismo videli, je nov izziv tudi za sicer izkušenega voditelja Jonasa Žnidaršiča. "Napak je malo, ampak se tudi zgodijo. Znamo pa seveda vse skupaj obrniti na štos – kadar je napaka, je še bolj zabavno," je povedal v svojem značilnem slogu.

Piramida je visoka kar deset metrov.

Tretja najbolj gledana oddaja dneva

Jonasove vrnitve na male zaslone in novega kviza so bili veseli tudi gledalci, ki so oddajo nagradili z dobro gledanostjo. Oddaja Piramida sreče je dosegla povprečno gledanost z ratingom 6,25 in deležem 13,63 odstotka v skupini gledalcev med 18 in 64 let z gosti, oddaja pa je bila po ratingu tretja najbolj gledana oddaja dneva vseh slovenskih televizij.

Vrh gledanosti je oddaja zabeležila z ratingom 8,43 in deležem 21,55 odstotka v skupini gledalcev med 18 in 64 let z gosti. Raziskavo gledanosti je opravila agencija AGB Nielsen Media Research na ciljni skupini gledalcev v starosti od 18 do 64 let z gosti, v deležu gledalcev v živo in z zamikom na isti dan.

Piramida sreče je kviz, v katerem ni pomembno le znanje, ampak tudi zaupanje v sotekmovalca ali sotekmovalko ter nekaj sreče in pravilne strategije. Kviz se tako približa tudi napetosti iger na srečo, saj mora tekmovalski par vse staviti tako na svoje znanje kot tudi na srečo s kroglo, ki se spusti z vrha piramide in določa, kakšen znesek bo par osvojil – ali izgubil. "V nekaterih prekatih so zneski visoki, v drugih pa je ničla," napeto igro komentira Jonas.

"Pred kamero možgani kar malo zamrznejo"

Svoje doda tudi trema pred kamerami, zaradi česar zna biti razmišljanje o pravih odgovorih in strategijah še težje. "Pred kamero možgani kar malo zamrznejo," je sodelovanje v kvizu komentirala Mojca, ena od tekmovalk, ki jih bomo videli v prihodnjih oddajah, njena sestra Teja, s katero sta tvorili ekipo, pa dodaja: "Zelo razburljiva izkušnja je bila. Včeraj je bilo kar stresno, ko sva doma razmišljali o tem, ampak na snemanju je bilo super! Ponovili bi!"

Prijave so še odprte!

Prijave za najvišji kviz v Sloveniji so še odprte, dobrodošli pa so vsi pari, dolgoletni sodelavci, prijatelji ali sorodniki, ki menijo, da se poznajo dovolj dobro in so dovolj povezani za izziv v Piramidi sreče. Prijave zbiramo prek prijavnega obrazca na naši spletni strani.

Kviz Piramida sreče je na Planetu vsako nedeljo ob 19.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.