Pandemija rešila zakon turške lepotice

Pred pandemijo se je šušljalo, da je turška lepotica Beren Saat, ki jo spremljamo v seriji Izgubljena čast, tik pred ločitvijo, saj naj bi v zakonu z glasbenikom Kenanom Doğulujem že dlje časa močno škripalo. A prav izolacija med epidemijo, ki je lahko za marsikateri odnos največji izziv, je par ponovno zbližala. "Najino razmerje je v novem obdobju," je povedala igralka za medije in dodala, da v studiu snemata pesmi, ki jih je napisala: "Tudi zame je to povsem novo obdobje, poskušam povedati svoje zgodbe."

"Ljubim te, moja zelenooka"

Čeprav sta bila tik pred ločitvijo, sta Beren in Kenan konec februarja praznovala deveto obletnico, odkar sta se spoznala na rojstnodnevni zabavi skupnega prijatelja in si izmenjala telefonski številki. V objavi na svojem profilu na Instagramu je Kenan zapisal: "Ljubim te, moja zelenooka. Vse najboljše za dan, ko sta se najini poti prekrižali. Ne glede na to, kako težko je življenje, ga midva spremeniva v festival. Naj bo tvoja čudovita duša vedno srečna in mirna."

Ganljiv zapis je svojemu možu posvetila tudi Beren in ga oklicala za "svojega soigralca, življenjskega partnerja in studijskega prijatelja".

Kenan je nastopil tudi na Evroviziji

Zvezdniški zakon naj bi se na preizkušnji znašel tudi zaradi njunih karier. Beren Saat je ena najbolj priljubljenih in najbolje plačanih turških igralk, ki je z vlogo v Izgubljeni časti navdušila tako gledalce kot kritike. Zaigrala je tudi v več filmih, v Netflixovi seriji The Gift pa je očarala tudi mednarodno občinstvo.

Kenan je medtem priznan glasbenik, ki je izdal deset albumov. Leta 2007 je predstavljal Turčijo na glasbenem tekmovanju Evrovizija in se uvrstil na visoko 4. mesto. Par se je poročil julija 2014 v Los Angelesu.

