Tej temi bi se rad izognil voditelj Jonas #video

Kviz Piramida sreče z Jonasom je velik preizkus znanja. Dvojice parov izbirajo med različnimi kategorijami, pravilni odgovori pa jim bodo s pomočjo znanja in padajočih kroglic iz piramide prinesli denar. Zato smo povprašali tudi voditelja kviza, katere kategorije bi se branil on.

"To že vsi delajo," zato ga to ne privlači. Jonasa bolj kot to zanimajo umetnost, kultura in šport. A v oddaji tekmovalci žal ne bodo imeli veliko izbire. Za vprašanje, na katerega bodo odgovarjali, se bodo odločali med dvema kategorijama.

Med kategorijami pa je tudi geografija. "Skoraj na avionu, dobro, skoraj na letališču. OK, imeli smo že kupljene karte, dobro naročene karte smo imeli. Pa ne me zdaj za besedo vleči, menili smo se, da bomo naročili karte."

Tako pa nam v šali svoje koronsko popotovanje do piramid opiše Jonas.

Kviz Piramida sreče vsako nedeljo ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami!

