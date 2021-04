Delal je za Elle in Vogue, zdaj pa je oblikoval maske za naš TV šov

V Sloveniji smo lahko prvič spremljali takšen odbit šov. Govorimo seveda o ravno končani oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, oziroma kot jo poznajo na Madžarskem pod imenom "Nicsak, ki vagyok?" Bistvo šova so maske, vpadljive, ogromne, estetsko dovršene. In za njimi stoji oblikovalec z Madžarske, Kiss Mark. Preberite, kaj je povedal za Planet.

Modni oblikovalec Kiss Mark je odgovoren za čudovite in dih jemajoče kreacije v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Madžarski oblikovalec, ki je bil leta 2012 nominiran za stilista leta, še danes osupne s svojimi kreacijami v svetovno znanih revijah kot sta Elle in Vogue.

V industriji mode deluje že 12 let, še prej pa se je izobraževal na tem področju. Trenutno dela kot stilist pri revijah in oblikuje svoje kolekcije in tudi kolekcije za televizijske šove. V preteklosti je že oblikoval kostume za muzikale in opere, ampak je bil projekt Kdo si ti? Zvezde pod masko nekaj novega tudi za takšnega profesionalca. Tokrat so morali biti kostumi resnično teatralni, glamurozni in obenem funkcionalni. Ob vsem tem pa še najbolj pomembno, da je bilo treba skriti celotno telo. Žal je res, da niso bili najbolj udobni, prizna oblikovalec.

Kje ste našli navdih za takšne izvirne kreacije v našem šovu? Koliko ljudi jih je oblikovalo?

Predvsem sem želel oblikovati 20 povsem drugačnih mask, vsako s svojim močnim karakterjem. Na začetku smo se usedli skupaj s produkcijo in se dogovorili, kateri živali ali rastlini bomo dali kakšen karakter. Nato sem začel razvijati maske in oblikovati detajle. Poiskal sem primerno blago, nato sem moral dobro razmisliti, kako bom vse to dejansko uresničil. Potreboval sem tudi pomoč. Poiskal sem nekaj ljudi, ki so mi pomagali izključno z elementi, kot so velike glave, za katere smo uporabili nove tehnologije in presegajo znanje le oblikovanja oblek. Na koncu sem imel res talentirano ekipo ljudi, s katerimi smo lepo sodelovali, predvsem z mojo fantastično šiviljo Kato Fekecs. Trdo je delalo kar deset ljudi, imeli pa smo dokaj malo časa. Vse smo naredili v pičlem mesecu in pol, zato je bilo to za nas res stresno obdobje.

Vsaka maska je posebna, je za vsako tudi zgodba? Ali so maske plod vaše domišljije?

Želel sem narediti vsak kostum poseben, na svoj način. Vsaka maska ima svojo zgodbo, ki je pomešana s fantazijo in kančkom visoke mode. V mislih sem imel različne tipe ljudi, različnih starosti, ki bodo spremljali to oddajo, da bi lahko vsak našel eno najljubšo masko, od odraslih do otrok.

Katero masko je bilo najtežje oblikovati in zakaj?

Vsaka maska je imela svoj težavni del za oblikovanje. Pri nekaterih so mi preglavice povzročali detajli, bodisi je šlo za velike oblike ali pa oblikovanje iz alternativnih materialov. Bilo je nekaj primerov, ko sta se obenem srečali nova tehnologija in ročno dela istočasno. Vsaka maska ima ročno izdelano okrasje, kot je na primer ročna poslikava površine. Vso vezenino pa sem izdelal sam. To vedno rad naredim sam, saj mi veliko pomeni, saj gre za pomemben del obenem pa lahko pustim moj osebni pečat.

Moj najljubši kostum je slika (op. a. pojoča slika, kot smo jo poimenovali v oddaji). Verjetno zato, ker sem jo povsem sam poslikal. Moral sem poustvariti Picassovo delo Jokajoča ženska. Zelo uživam v slikanju, to je moj hobi. Zato mi je bilo zabavno poustvariti tako znano sliko v 3D različici. Tega nisem počel še nikoli, tudi jaz sem se veliko naučil v tem obdobju ustvarjanja. Ljuba mi je tudi maska rože oz. šopka cvetja, kot tudi maska babuške.Tako je, delal sem z različnimi modnimi in "glossy" časopisi in revijami. Tako tukaj na Madžarskem kot tudi v tujini. Nazadnje sem delal za arabski Vogue.

Pri projektih vedno rad organiziram fotografiranja in sem kreativni direktor ali stilist. To se zgodi predvsem, ko imam novo kolekcijo. Saj so te vedno narejene na podlagi mojih spominov, mojih misli ali mojih vizualnih fantazij. Takšne modne predstavitev so najbolj cenjene v tujini, kjer je moda na višjem nivoju, rad pa imam tudi madžarsko modo. Če želim ustvariti te vrste "editoriala," moram poznati le platformo in njegovo publiko.

Madžarska ima svojevrsten okus in značilno zvrst mode z veliko talentiranih oblikovalcev in delavcev v modni industriji. Zato smo lahko zelo unikatni v svetu mode.

Kakšen je vaš naslednji korak, kakšne so vaše želje?

Trenutno delam na projektih za televizijske šove in pri tem zelo uživam. Saj lahko tako oblikujem in stiliram obenem, kar je zame zelo pomembno. Rad imam ta posel, saj lahko ustvarim resnično spektakularna in teatralna oblačila, ne le ulične mode. Rad preizkušam nove stvari (ki so včasih pretirane) in tako preizkušam meje ljudi in jih tudi analiziram. Televizijski šovi ne bi smeli nikoli biti vizualno dolgočasni. Želel sem vpeljati visoko modo in lepoto na televizijske ekrane.

Ko imam čas med televizijskimi snemanji, ustvarjam tudi svoje kolekcije, sodelujem na fotografiranjih in snemanjih. Obenem pa tudi poučujem študente, ki se izobražujejo za stiliste in vedno nekaj počnem. Življenje ni nikoli dolgočasno.

