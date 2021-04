Klemen Slakonja: SlaKONJ gre v štalo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po finalu pa smo se še zadnjič v tej sezoni pogovarjali s Klemnom Slakonjo. Zabavne izkušnje je konec, svojega konjička pa bo dal za nekaj časa v štalo, pravi. Ugotovil pa je tudi, da bi moral biti več v stiku s konji, saj so mu zares všeč.

Klemen je v oddaji vedno navdušil s svojimi nastopi v vlogi SlaKONJA pod masko črnega vranca. Poglejte si njegovo zadnjo izvedbo v finalni oddaji, ko je preoblikoval skladbo Tri prste tekile skupine Kingston.

Kot voditelj ni smel preveč vplivati na odločitve tekmovalnih ekip, pravi. Ekipama Triglav in Legende je zato prepuščal dokončno odločitev. "Če pa sem videl, da so kje preveč zatavali ali pa so preveč izenačeni, sem jih skušal tudi malo zavajati."

Za nedeljsko zabavo bo odslej skrbel nov kviz Piramida sreče, ki ga bo vodil Jonas Žnidaršič. Na sporedu bo vsako nedeljo ob 19.45 na Planetu.

