Kaj delaš tukaj, ti imaš "korono"?! #video

Teden dni po koncu 1. sezone šova Kdo si ti? Zvezde pod masko smo s finalisti zbrali vtise po oddaji. Zabavno, poučno in še marsikaj vmes. Zadnja razkrita maska, ki je najdlje zdržala v šovu, je bila panda oz. pevec Dejan Dogaja. Čeprav mu res vedno dogaja, ga je oddaja tudi hočeš nočeš umirila. Vsaj glede nekaterih stvari.

Zanimivo prigodo pa nam je zaupal športnik Chorchyp. Ko je po finalni oddaji, v kateri smo izvedeli, da je žal zbolel za boleznijo covid-19, odšel v trgovino, se je dodobra nasmejal.

Trgovka ga je nasmejala z resnim vprašanjem, češ, kaj dela tam, če je bolan. Seveda jo je nato pomiril, da je oddaja posneta v naprej in ni bila v živo in je bolezen covid-19 že prebolel. Tudi ko je zbolel, pa pravi, da hujših znakov ni imel, vse skupaj je opisal kot nekakšen prehlad.

Staro in mlado pa je navdušila navihana koruza. Ki bi kmalu postala kokica, nas opozori pevka Eva Boto, ki se je skrivala pod to masko. Res ji je bilo vroče, a nepozabne izkušnje ne bi zamenjala.

Eva Boto ima odličen vokal, ki si ga zapomni marsikdo, poleg vsega pa še poučuje petje naše najmlajše. Vsi so spremljali oddajo in so se na nastope koruze odzvali enako: vedeli smo, da si to si! Pravi pa, da jo je po finalu presenetil tudi poštar, ki ji je te dni prinesel paket. Ko je odprla vrata, pa jo je pozdravil kar: o, koruza, živijo.

