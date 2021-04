Prvoaprilska šala priljubljenega para: nasedla je tudi voditeljica #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Saša Lendero in Miha Hercog, ki smo ju nazadnje lahko spremljali v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko na Planetu, sta na družbenih omrežjih za nos potegnila številne sledilce, nasedla je tudi priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj.

Miha Hercog je pred dnevi v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko poskrbel za izjemno presenečenje, ko je kar pred kamerami zaprosil svojo izbranko Sašo Lendero za roko. Mnogi so priznali, da so ob gledanju oddaje z zaroko potočili kar nekaj solz.

Zaročenca pa sta danes dokazala, da nista samo zelo romantična, ampak da znata biti tudi precej hudomušna. Z usklajeno akcijo in objavo fotografij na družbenih omrežjih sta kar nekaj svojih sledilcev prepričala, da sta odpotovala v tople kraje, čeprav so potovanja in dopusti v teh časih skoraj nemogoč podvig.

V komentarjih so jima zaželeli, naj čim bolj uživata, nekateri pa so vendarle ugotovili, da gre zgolj za prvoaprilsko šalo. Med tistimi, ki so kolegoma iz zvezdniških ekip slepo verjeli, je bila tudi voditeljica Jasna Kuljaj, ki je ob Sašinem razkritju, da gre za prvoaprilsko šalo, zapisala: "Kwa sta meeeeee, ej."

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko se je zaključil prejšnji teden, kar pa še ne pomeni, da so se nedeljske zabave na Planetu končale! Že to nedeljo, 4. aprila, bo ob 19.45 prvič na sporedu povsem nov kviz Piramida sreče z voditeljem Jonasom Žnidaršičem.

