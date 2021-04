Sobotna romantika s kultnim filmom Titanik

Film, ki ga je navdihnilo odkritje Titanika v severnem Atlantiku leta 1985, se začne, ko ameriški lovec na zaklade Brock Lovett med iskanjem diamantov na potopljeni razbitini odkrije risbo popolnoma gole mladenke z ogrlico okoli vratu. Ko 102-letna Rose razkrije, da je dekle na sliki ona, jo pokličejo na prizorišče brodoloma, da bi povedala svojo zgodbo o 56-karatni diamantni ogrlici in obudila 84 let stare spomine.

Kate Winslet in Leonardo DiCaprio

Nato se zgodba preseli v Southampton leta 1912, kjer sta med potniki, ki se vkrcavajo na Titanik, tudi obubožani Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) in dekle iz visokih krogov Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), ki se vrača v Filadelfijo z bogatim zaročencem Calom Hockleyjem (Billy Zane).

Kmalu po izplutju se Rose zaljubi v Jacka in Cala preplavi maščevanje. Sredi filma se Titanik zaleti v ledeno goro in voda začne vdirati v sprednje predelke. Niti to ne ustavi Cala, ki še naprej preganja Jacka in Rose, medtem ko se velika ladja začne potapljati.

Ta spektakularna epska zgodba oživlja usodno prvo vožnjo in tragično pomorsko katastrofo 7,5 milijona dolarjev vrednega Titanika, ki se je zgodila 15. aprila 1912. Film Titanik je bil z 200 milijoni dolarjev ob prihodu v kinematografe najdražji hollywoodski film v zgodovini. Scenarist in režiser filma je bil James Cameron, v filmu pa blestita Leonardo DiCaprio in Kate Winslet. Film je bil nominiran za oskarja v kar 14 kategorijah, enajst kipcev je tudi prejel.

